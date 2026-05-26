26 мая 2026 в 13:38

Юрист перечислила риски при банкротстве супруга

При банкротстве будет учитываться совместно нажитое имущество супругов, рассказала «Газете.Ru» судебный юрист, директор юридической компании Светлана Крылова. Она отметила, что при этом не важно, на кого оно оформлено.

Не делятся активы, которые принадлежат второму супругу лично: имущество, купленное до брака, полученное в дар или по наследству, вещи индивидуального пользования, а также исключительные права на интеллектуальную собственность, — рассказала Крылова.

Юрист подчеркнула, что второго супруга в такой ситуации может защитить брачный договор. Однако она предупредила, что если он был заключен непосредственно перед процедурой банкротства, то может быть аннулирован.

Ранее сообщалось, что российские суды в первом квартале 2026 года существенно увеличили число отказов гражданам в освобождении от долгов при личном банкротстве. В январе — марте 2026 года финансово несостоятельными были признаны 137 тыс. россиян, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 13,7%.

Общество
банкротство
супруги
риски
