Сына Валерии могут признать банкротом

В Арбитражный суд Москвы поступило заявление о признании банкротом Арсения Шульгина, сына певицы Валерии. Согласно судебным материалам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, инициатором процедуры стал кредитор Филипп Березовский, подавший соответствующий иск 8 мая.

Столичный суд уже вынес решение о взыскании с Шульгина задолженности по трем договорам займа. По информации СМИ, общая сумма финансовых претензий к молодому предпринимателю может превышать 23 млн рублей. На данный момент судебные инстанции готовятся к рассмотрению обоснованности требований о несостоятельности должника.

