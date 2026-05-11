11 мая 2026 в 11:26

Сына Валерии могут признать банкротом

Арсений Шульгин Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press
В Арбитражный суд Москвы поступило заявление о признании банкротом Арсения Шульгина, сына певицы Валерии. Согласно судебным материалам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, инициатором процедуры стал кредитор Филипп Березовский, подавший соответствующий иск 8 мая.

Столичный суд уже вынес решение о взыскании с Шульгина задолженности по трем договорам займа. По информации СМИ, общая сумма финансовых претензий к молодому предпринимателю может превышать 23 млн рублей. На данный момент судебные инстанции готовятся к рассмотрению обоснованности требований о несостоятельности должника.

Ранее Валерия рассказала, что готова уступить первенство в семье мужчине. По ее словам, в других сферах жизни она может быть активной и брать на себя ответственность.

До этого ее супруг Иосиф Пригожин признался, что все еще «продолжает любить как пацан» свою жену. В беседе с журналистами он отметил, что они продолжают раскрываться друг для друга по-новому, а певица остается для него «женщиной-загадкой».

