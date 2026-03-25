Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 16:51

«Влюбляюсь все сильнее»: Пригожин рассказал об отношениях с Валерией

Продюсер Пригожин признался, что его чувства к жене не угасают

Иосиф Пригожин и певица Валерия Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин признался, что все еще «продолжает любить как пацан» свою жену певицу Валерию. В беседе с Общественной Службой Новостей он отметил, что супруги продолжают раскрываться друг для друга по-новому.

Валерия — это женщина-загадка, которую сколько ни изучай, но не сможешь постигнуть до конца. Это женщина, которую хочется всегда покорять, но она остается непокоренной, поэтому это очень будоражит, и я с каждым разом все сильнее в нее влюбляюсь, — рассказал Пригожин.

Продюсер подчеркнул, что они вместе уже около 20 лет. По его словам, такие же чувства он видит со стороны жены.

Ранее Валерия рассказала, что готова уступить первенство в семье мужчине. По ее словам, в других сферах жизни она может быть активной и брать на себя ответственность.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что известно о двух бананах сталкера в жестоком покушении на москвичку
Манулам в Ленинградском зоопарке пока не удалось подружиться
«Безволие и глупость»: Захарова дала оценку происходящему в энергетике ЕС
Что известно о состоянии поврежденных домов после взрыва в Севастополе
В МИД России подтвердили паузу в диалоге по Украине
Смерть тренера, развод с Усмановым, шоу со звездами: как живет Ирина Винер
Пьяный россиянин забил до смерти знакомого и лег спать
«Радиостанция судного дня» прервала молчание, выдав в эфир загадочное слово
Врач рассказала, как бесплатно привиться от клещевого энцефалита
Массированный налет БПЛА и паника на Украине: новости СВО на вечер 25 марта
Латвийский министр обороны поспешно покинул Украину из-за дрона ВСУ
Момент смертельного ДТП с напавшим на девушку сталкером попал на видео
В Иране снова опровергли ведение переговоров с США
В Госдуме рассказали о текущем статусе законопроекта о сталкинге
На Аллее спортивной славы ЦСКА открыли бюст Владимира Пономарева
«Влюбляюсь все сильнее»: Пригожин рассказал об отношениях с Валерией
Раскрыта цена на нефть, при которой миру грозит рецессия
«Нет будущего»: Захарова о «неонацистской вакханалии» в Прибалтике
Что известно о возгорании нефтепродуктов в Ленобласти после атаки БПЛА
Мастерская новых медиа запустила обучение по стратегическим коммуникациям
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.