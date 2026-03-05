Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 20:49

Валерия призналась, что может уступить мужчине в одной сфере жизни

Валерия заявила, что может уступить мужчине лидерство в семье

Певица Валерия Певица Валерия Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Певица Валерия (полное имя — Валерия Перфилова) призналась на «Форуме в большом городе» от ВК, что готова уступить первенство в семье мужчине. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, в других сферах жизни она может быть активной и брать на себя ответственность.

Я могу уступить мужчине лидерские позиции в семье. Я не буду биться за лидерство в семье ни за что на свете. Мне так легче, мне так проще <...>. Женщины часто забывают о том, что они женщины. Потому что много они должны сегодня на себе нести, очень большой груз, непосильный, — пояснила Валерия.

Певица рассказала, что при этом у современных женщин больше возможностей, чем 50 лет назад. При этом артистка все равно считает мир «мужским».

Ранее Валерия заявила, что гордится своей мамой, которая остается активной и интересной. Артистка отметила, что восхищается ее жизнелюбием. Певица также призналась, что сохраняет теплые отношения с мамой и бабушкой.

До этого артистка опубликовала поздравление с днем рождения в адрес Елизаветы — внебрачной дочери своего супруга Иосифа Пригожина. Певица назвала ее доброй, не по годам мудрой, деликатной, сильной и любящей.

Валерия
мужчины
женщины
семьи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Где птичка?»: Путин рассмешил девушек на совместной фотосессии
Школьник-«спецагент» вскрыл сейф по заданию аферистов и пропал на неделю
В Китае заявили, что ЕС проиграл Путину в своей же игре
АТОР отомстила дубайским отелям за выселение россиян
В Совфеде объяснили, как провалились планы США в Иране
Самолеты с вернувшимися из плена российскими военными сели в Подмосковье
Россиянка рассказала, как вывозили застрявших в Дубае туристов
«Димочка, извини»: Рудова отказалась причислять Нагиева к секс-символам
Валерия призналась, что может уступить мужчине в одной сфере жизни
«Как в «Субстанции»»: 51-летняя Екатерина Волкова о своей прайм-эре
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Москвой
«Не только вечером»: Костомаров рассказал, что он обожает делать
Трамп сравнил Путина и Зеленского и пришел к неутешительному выводу
Облысение, измена жены, чужой ребенок: как живет Гоген Солнцев
Бондарчук и Муцениеце объяснили, почему мужчины зарабатывают больше женщин
Раскрыты колоссальные масштабы военной операции Ирана
«Родные по крови люди»: Валерия растрогала признанием о маме
Елена Яковлева распродает свои картины, куда пойдут деньги: фото с выставки
Особняк за миллиард? Какую элитную недвижимость нашли у Руслана Цаликова
Появились новые подробности уголовного дела Цаликова
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.