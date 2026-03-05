Валерия призналась, что может уступить мужчине в одной сфере жизни Валерия заявила, что может уступить мужчине лидерство в семье

Певица Валерия (полное имя — Валерия Перфилова) призналась на «Форуме в большом городе» от ВК, что готова уступить первенство в семье мужчине. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, в других сферах жизни она может быть активной и брать на себя ответственность.

Я могу уступить мужчине лидерские позиции в семье. Я не буду биться за лидерство в семье ни за что на свете. Мне так легче, мне так проще <...>. Женщины часто забывают о том, что они женщины. Потому что много они должны сегодня на себе нести, очень большой груз, непосильный, — пояснила Валерия.

Певица рассказала, что при этом у современных женщин больше возможностей, чем 50 лет назад. При этом артистка все равно считает мир «мужским».

Ранее Валерия заявила, что гордится своей мамой, которая остается активной и интересной. Артистка отметила, что восхищается ее жизнелюбием. Певица также призналась, что сохраняет теплые отношения с мамой и бабушкой.

До этого артистка опубликовала поздравление с днем рождения в адрес Елизаветы — внебрачной дочери своего супруга Иосифа Пригожина. Певица назвала ее доброй, не по годам мудрой, деликатной, сильной и любящей.