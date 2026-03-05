Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 20:42

Что такое скруджинг: как распознать жадину рядом с собой

Скруджинг — как распознать в себе или в других жадину, причины и следствие Скруджинг — как распознать в себе или в других жадину, причины и следствие Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Скруджинг — это форма скрытой финансовой манипуляции в отношениях, когда один из партнеров намеренно избегает любых трат на близкого: дарит дешевые подарки, прикидывается бедным или вовсе уходит накануне праздника, лишь бы не раскошелиться. Если вам кажется, что партнер слишком «экономен» именно в отношении вас, скорее всего, вы уже знаете, что такое скруджинг, на собственном опыте. А раз на носу 8 Марта, самое время разобраться в этой теме подробнее.

Откуда взялось слово

Термин пришел из английского языка: scrooge — скряга. Имя нарицательным стало благодаря Эбенезеру Скруджу — герою «Рождественской истории» Чарльза Диккенса, патологическому скупцу, который ненавидел праздники и любые расходы. Именно его имя и легло в основу понятия.

Как проявляется скруджинг

Скруджинг — это не просто жадность, а целый арсенал манипуляций. Вот главные признаки того, что партнер хочет на вас сэкономить:

  • охотно принимает заботу и траты, но сам почти ничего не отдает взамен;

  • разыгрывает «бедного»: вечно забытый кошелек, карта «не работает», зарплату «задержали»;

  • дарит случайные, ненужные вещи — будто с уценки — даже при хорошем достатке;

  • постоянно считает ваши расходы, но не свои;

  • упрекает в каждой копейке, заставляет выпрашивать деньги на бытовые мелочи;

  • расстается прямо накануне праздника или дня рождения, чтобы не покупать подарок.

Если вас бросили перед праздником

Расставание в канун 8 Марта или дня рождения — один из самых болезненных сценариев скруджинга. Первый совет: не торопитесь объяснять произошедшее случайностью. Если такое повторяется не в первый раз, перед вами типичный паттерн поведения, а не стечение обстоятельств.

Стоит ли возвращаться после праздников? Психологи предупреждают: скруджинг нередко возвращаются сразу после того, как угощения съедены и подарки розданы. Это не порыв чувств — это расчет. Если человек ушел, чтобы сэкономить, и вернулся, когда все миновало, подумайте дважды: изменилось ли что-то в нем или только в праздничном календаре.

Что такое скруджинг: как распознать жадину рядом с собой Что такое скруджинг: как распознать жадину рядом с собой Фото: Shutterstock/FOTODOM

Скруджинг — это скрытый финансовый абьюз, замаскированный под экономность или «временные трудности»: он разрушает доверие, унижает и лишает партнера элементарного уважения. Тем, кто ищет ответ на вопрос, что такое скруджинг: это не просто жадность, это осознанный выбор использовать другого человека, не давая ничего взамен. Берегите себя и выбирайте тех, кто ценит отношения дороже любых сбережений.

Ранее мы рассказывали, считать ли изменой лайк другой девушке в соцсетях.

праздники
мужчины
жадность
советы
отношения
лайфхаки
8 марта
день рождения
любовь
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Где птичка?»: Путин рассмешил девушек на совместной фотосессии
Школьник-«спецагент» вскрыл сейф по заданию аферистов и пропал на неделю
В Китае заявили, что ЕС проиграл Путину в своей же игре
АТОР отомстила дубайским отелям за выселение россиян
В Совфеде объяснили, как провалились планы США в Иране
Самолеты с вернувшимися из плена российскими военными сели в Подмосковье
Россиянка рассказала, как вывозили застрявших в Дубае туристов
«Димочка, извини»: Рудова отказалась причислять Нагиева к секс-символам
Валерия призналась, что может уступить мужчине в одной сфере жизни
«Как в «Субстанции»»: 51-летняя Екатерина Волкова о своей прайм-эре
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Москвой
«Не только вечером»: Костомаров рассказал, что он обожает делать
Трамп сравнил Путина и Зеленского и пришел к неутешительному выводу
Облысение, измена жены, чужой ребенок: как живет Гоген Солнцев
Бондарчук и Муцениеце объяснили, почему мужчины зарабатывают больше женщин
Раскрыты колоссальные масштабы военной операции Ирана
«Родные по крови люди»: Валерия растрогала признанием о маме
Елена Яковлева распродает свои картины, куда пойдут деньги: фото с выставки
Особняк за миллиард? Какую элитную недвижимость нашли у Руслана Цаликова
Появились новые подробности уголовного дела Цаликова
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.