АТОР отомстила дубайским отелям за выселение россиян

Ассоциация туроператоров России (АТОР) составила черный список отелей Дубая, которые во время закрытия воздушного пространства ОАЭ выселили российских туристов, передает пресс-служба организации. В сообщении говорится, что сейчас ситуация с размещением и отправкой туристов находится под контролем: авиакомпании и туроператоры начали оперативно оповещать о вылетах.

Некоторые отели вели себя крайне некорректно, негостеприимно, выселяя своих постояльцев либо не заселяя тех, кто пришел из других отелей. Пускай это будет на их совести. Мы направили туристическим властям Дубая информацию с полным перечнем таких отелей, — заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Ранее в АТОР допустили участие МЧС в вывозе российских туристов с Ближнего Востока. Ломидзе также заявила, что всего на территории региона остаются порядка 20 тыс. россиян. Она рассказала, что оставшиеся туристы пока остаются в отелях. Ломидзе заверила, что все россияне так или иначе будут доставлены домой.

До этого появилась информация, что российских туристов, которые не могли вылететь из Дубая вывозили на бизнес-джетах. По словам россиянки, знакомые предлагали ей с семьей места в частном самолете. Услуга стоила €20 тыс. (1,8 млн рублей) с человека.