Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 21:09

АТОР отомстила дубайским отелям за выселение россиян

АТОР передала властям Дубая черный список выселивших россиян отелей

Дубаи, ОАЭ Дубаи, ОАЭ Фото: Markus Mainka/imagebroker.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Ассоциация туроператоров России (АТОР) составила черный список отелей Дубая, которые во время закрытия воздушного пространства ОАЭ выселили российских туристов, передает пресс-служба организации. В сообщении говорится, что сейчас ситуация с размещением и отправкой туристов находится под контролем: авиакомпании и туроператоры начали оперативно оповещать о вылетах.

Некоторые отели вели себя крайне некорректно, негостеприимно, выселяя своих постояльцев либо не заселяя тех, кто пришел из других отелей. Пускай это будет на их совести. Мы направили туристическим властям Дубая информацию с полным перечнем таких отелей, — заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Ранее в АТОР допустили участие МЧС в вывозе российских туристов с Ближнего Востока. Ломидзе также заявила, что всего на территории региона остаются порядка 20 тыс. россиян. Она рассказала, что оставшиеся туристы пока остаются в отелях. Ломидзе заверила, что все россияне так или иначе будут доставлены домой.

До этого появилась информация, что российских туристов, которые не могли вылететь из Дубая вывозили на бизнес-джетах. По словам россиянки, знакомые предлагали ей с семьей места в частном самолете. Услуга стоила €20 тыс. (1,8 млн рублей) с человека.

Дубай
туристы
отели
гостиницы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Где птичка?»: Путин рассмешил девушек на совместной фотосессии
Школьник-«спецагент» вскрыл сейф по заданию аферистов и пропал на неделю
В Китае заявили, что ЕС проиграл Путину в своей же игре
АТОР отомстила дубайским отелям за выселение россиян
В Совфеде объяснили, как провалились планы США в Иране
Самолеты с вернувшимися из плена российскими военными сели в Подмосковье
Россиянка рассказала, как вывозили застрявших в Дубае туристов
«Димочка, извини»: Рудова отказалась причислять Нагиева к секс-символам
Валерия призналась, что может уступить мужчине в одной сфере жизни
«Как в «Субстанции»»: 51-летняя Екатерина Волкова о своей прайм-эре
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Москвой
«Не только вечером»: Костомаров рассказал, что он обожает делать
Трамп сравнил Путина и Зеленского и пришел к неутешительному выводу
Облысение, измена жены, чужой ребенок: как живет Гоген Солнцев
Бондарчук и Муцениеце объяснили, почему мужчины зарабатывают больше женщин
Раскрыты колоссальные масштабы военной операции Ирана
«Родные по крови люди»: Валерия растрогала признанием о маме
Елена Яковлева распродает свои картины, куда пойдут деньги: фото с выставки
Особняк за миллиард? Какую элитную недвижимость нашли у Руслана Цаликова
Появились новые подробности уголовного дела Цаликова
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.