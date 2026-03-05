Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 22:18

Премьер Пакистана высказался об атаке БПЛА на Нахичевань

Премьер Шариф: Пакистан обеспокоен атаками БПЛА на Азербайджан

Шахбаз Шариф Шахбаз Шариф Фото: Ahmad Kamal/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что его страна испытывает беспокойство из-за атаки БПЛА на Азербайджан. По его словам, Пакистан осуждает действия, которые могут привести к эскалации.

Мы выражаем серьезную озабоченность по поводу недавних нападений на братскую страну Азербайджан. Пакистан твердо поддерживает руководство и народ Азербайджана и осуждает такие предосудительные действия, которые грозят дальнейшей эскалацией и подрывают региональный мир и стабильность, — отметил он.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Иран должен дать разъяснения в связи с атакой дронов на Нахичевань и принести извинения за инцидент. Глава государства подчеркнул, что Баку решительно осуждает «этот отвратительный террористический акт».

В четверг, 5 марта, иранский дрон взорвался на территории аэропорта Нахичевани. У здания воздушной гавани была повреждена крыша. Еще один беспилотник упал во дворе школы в том же населенном пункте. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту атаки. Как уточнили в ведомстве, в результате инцидента пострадали четыре человека.

Пакистан
Азербайджан
атаки
министры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЦАХАЛ рассказали, сколько ударов нанесли по Ирану
ВСУ атаковали шесть районов Белгородчины, ранена девушка
Несколько человек пострадали при падении самолета на жилые дома
Паралимпиада русофобов: кто бойкотирует церемонию открытия Игр
ФАС признала рекламу в Telegram нарушением закона
Трамп решил уволить главу МВБ
Граждан из Ирана продолжают эвакуировать в Азербайджан
Алиев сжал «Железный кулак». Баку накажет виновных за удар по Нахичевани
Премьер Пакистана высказался об атаке БПЛА на Нахичевань
Умерла жена солиста группы «Отпетые мошенники»: что известно, причины
Бывший замглавы Минобороны отправился под домашний арест
В Совфеде не увидели желания Ирана вести переговоры с США
Захарова заявила, что США и Израилю никто не угрожал
Столкновение легковушек унесло жизни двоих людей под Саратовом
«Устные указания»: подразделения ВСУ столкнулись с серьезной проблемой
Глава округа в Херсонской области попал под атаку украинских БПЛА
«Я больше патриот России, чем Америки»: доброволец из США об СВО и Украине
Самолет ВВС Индии исчез с радаров и перестал выходить на связь
«Где птичка?»: Путин рассмешил девушек на совместной фотосессии
Школьник-«спецагент» вскрыл сейф по заданию аферистов и пропал на неделю
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.