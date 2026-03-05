Премьер Пакистана высказался об атаке БПЛА на Нахичевань

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что его страна испытывает беспокойство из-за атаки БПЛА на Азербайджан. По его словам, Пакистан осуждает действия, которые могут привести к эскалации.

Мы выражаем серьезную озабоченность по поводу недавних нападений на братскую страну Азербайджан. Пакистан твердо поддерживает руководство и народ Азербайджана и осуждает такие предосудительные действия, которые грозят дальнейшей эскалацией и подрывают региональный мир и стабильность, — отметил он.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Иран должен дать разъяснения в связи с атакой дронов на Нахичевань и принести извинения за инцидент. Глава государства подчеркнул, что Баку решительно осуждает «этот отвратительный террористический акт».

В четверг, 5 марта, иранский дрон взорвался на территории аэропорта Нахичевани. У здания воздушной гавани была повреждена крыша. Еще один беспилотник упал во дворе школы в том же населенном пункте. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту атаки. Как уточнили в ведомстве, в результате инцидента пострадали четыре человека.