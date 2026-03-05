Паралимпиада русофобов: кто бойкотирует церемонию открытия Игр

С 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут XIV Зимние Паралимпийские игры-2026. Россияне выступят на соревнованиях под национальной символикой, что не понравилось чиновникам из нескольких европейских стран. Кто бойкотирует церемонию открытия Паралимпиады, как на эту инициативу отреагировал министр спорта РФ Михаил Дегтярев, сколько россиян приехало на Игры — в материале NEWS.ru.

Какие страны бойкотируют церемонию открытия Паралимпиады в Италии

Девять стран объявили бойкот церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Вероне. В этот список вошли Украина, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Финляндия, Нидерланды и Германия. Все эти государства выступили против участия атлетов из РФ под национальной символикой.

«Мы хотим выразить свое отношение к решению Международного паралимпийского комитета (МПК) в адрес российских спортсменов, пропустив церемонию открытия, как призывала Украина», — заявила глава национального Паралимпийского комитета Финляндии Сари Раутио.

Олимпийский комитет Латвии выпустил рекомендации для своих атлетов. Они должны избегать любых контактов, общих фотографий и общения вне соревнований с представителями России и Белоруссии на Играх. Немецкие параатлеты не примут участие в параде команд на церемонии открытия Паралимпиады, чтобы «выразить солидарность с Украиной». При этом они будут присутствовать на видеосъемках, предваряющих праздничное мероприятие.

Международный паралимпийский комитет запретил сборной Украины использовать на Паралимпиаде-2026 парадную форму, на которой изображена карта страны. В организации заявили, что не допустит символику с политическим подтекстом. В итоге украинцы шили новые спортивные костюмы.

Соревнования по керлингу на колясках между Италией и Южной Кореей Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как в России ответили на бойкот церемонии открытия Паралимпиады в Италии

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил об ущербности стран, бойкотирующих церемонию открытия Паралимпиады. По его словам, этот протест не имеет ничего общего со спортом, а государства, которые в этом участвуют, занимаются пропагандой.

«Они показывают собственную, понимаете, ущербность и просто приступ русофобии, насколько они маленькие. То есть там, по-моему, пять-шесть стран объявилось, а участвует больше 200. <...> Своими такими действиями сами себя высекут. Они не за спорт, они просто маленькие пропагандисты», — сказал Дегтярев.

Министр спорта РФ также заявил в соцсети Х о двойных стандартах стран Запада.

«Бойкотируют ли представители Финляндии, Чехии, Латвии, Польши и Эстонии Паралимпийские игры 2026 года из-за участия американских и израильских команд после их удара по Ирану? Является ли эта логика универсальной или применима только к России?» — воскликнул Дегтярев.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила NEWS.ru, что решение о бойкоте церемонии открытия Паралимпиады приняли чиновники, а не спортсмены.

«Кому они [чиновники] там нужны? Главное, чтобы спортсмены были на Паралимпиаде. Флаг им в руки. Если никто из спортсменов не придет,то зачем тогда проводить Игры?» — задалась вопросом Журова.

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков назвал провокацией призывы западных стран бойкотировать соревнования в Италии. По его словам, российские спортсмены не обращают внимания на подобные публикации в иностранных СМИ.

Павел Рожков Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

«Сегодня Паралимпийский комитет России — полноправный член Международного паралимпийского комитета. Сейчас для нас главное создать хорошие условия для спортсменов, чтобы они хорошо подготовились и успешно выступили на Паралимпийских играх, подошли к ним на пике формы. Надеемся, что Игры пройдут нормально и все наши атлеты смогут показать лучший результат и выступить достойно», — сказал Рожков ТАСС.

В сентябре 2025 года в Сеуле на генеральной ассамблее МПК большинство членов выступили за восстановление ПКР (91 голос за и 77 против). В октябре 2025-го было принято окончательное решение об участии российских спортсменов под национальной символикой.

Отечественные паралимпийцы выступят с гимном и флагом страны впервые с 2014 года. Спортсмены пропустили летние Игры-2016 из-за нарушения антидопинговых правил. РФ исключили из списка участников зимней Паралимпиады-2022 по политическим причинам. В Пхенчхане-2018 и Токио-2020 отечественные параатлеты выступали без национальной атрибутики из-за позиции Всемирного антидопингового агентства (WADA). 23 февраля в МПК заявили, что не станут отменять решение о допуске российских и белорусских спортсменов к Паралимпиаде в Италии с флагом и гимном.

Где пройдет церемония открытия Паралимпиады

Церемония открытия Паралимпиады-2026 пройдет 6 марта в античном амфитеатре «Арена ди Верона». В рамках шоу организаторы расскажут об итальянской культуре, основных достопримечательностях и талантах жителей страны. Основной посыл церемонии открытия — объяснить, что спорт является движущей силой перемен, которые создают новые и равные возможности для всех.

На зимние Паралимпийские игры-2026 приедут спортсмены из 52 стран. За медали будут бороться 665 атлетов.

Товарищеский хоккейный матч между сборными Италии и США Фото: Nick Zonna/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кто из россиян выступит на Паралимпиаде в Италии

На зимних Паралимпийских играх-2026 в Италии выступят шесть россиян. Среди них есть претенденты на медали. Например, горнолыжник Алексей Бугаев является трехкратным чемпионом Паралимпийских игр. Атлет завоевал первые два золота в Сочи-2014, когда ему было всего 16 лет.

В 2015-м Бугаев установил рекорд на чемпионате мира, выиграв все пять гонок. За свою карьеру спортсмен десятки раз поднимался на пьедестал на Кубке мира и Европы. В Италии Бугаев выступит в пяти различных дисциплинах: скоростном спуске, супергиганте, суперкомбинации, гигантском слаломе и слаломе.

Двадцатитрехлетняя горнолыжница Варвара Ворончихина хорошо выступает в этом сезоне. На ее счету три золота и четыре серебра на этапах Кубка мира. Ворончихина является чемпионкой России, победительницей Кубка мира в слалом-гиганте и серебряным призером Veysonnaz World Para Alpine Skiing Downhill. В Италии она заявлена в пяти дисциплинах — суперкомбинации, скоростном спуске, гигантском слаломе, слаломе и супергиганте.

Лыжник Иван Голубков является девятикратным обладателем Кубка мира, шестикратным чемпионом мира среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В Италии он будет бороться за медали в спринте и гонках на 10 и 20 км.

Иван Голубков Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Лыжница Анастасия Багиян дебютирует на Паралимпиаде-2026. Девушка выступает в классе NS1 (с нарушением зрения). На счету Багиян три золота чемпионата России и пять золотых медалей Кубка страны. В январе спортсменка победила в женском масс-старте на втором этапе Кубка мира по паралимпийскому лыжному спорту в Финстерау (Германия). В Италии Багиян выступит в спринте, а также в гонках на 10 и 20 км.

Дмитрий Фадеев долгое время выступал на любительском уровне в сноуборде. В 2020-м во время отдыха на горнолыжном курорте в Шерегеше ему ампутировали ногу из-за сложного перелома, однако он не бросил спорт. Фадеев является четырехкратным чемпионом России. В Италии атлет примет участие в слаломе и сноуборд-кроссе.

Российский сноубордист Филипп Шеббо является внуком актрисы Галины Польских. Ему ампутировали ногу после аварии, вызванной неисправностью заднего колеса мотоцикла. Во время курса реабилитации Шеббо начал заниматься сноубордом. С 2019-го он выступает на профессиональном уровне. Атлет является победителем Кубка Европы, чемпионом России и обладателем Кубка страны. В Италии Шеббо выступит в слаломе и сноуборд-кроссе.

Российские спортсмены будут бороться за 18 комплектов медалей. Они не выступят в биатлоне, керлинге на колясках и следж-хоккее.

