Павла Дурова заблокировали в соцсети TikTok

Аккаунт основателя Telegram Павла Дурова заблокирован в TikTok. Причина такого решения официально не объявлена.

По данным соцсети, на страницу были подписаны 156 тыс. человек. Представители TikTok и сам Дуров ситуацию пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что состояние основателя Telegram сократилось за последний месяц на $2,24 млрд. (173 млрд рублей). Капитал бизнесмена сейчас оценивается примерно в $12 млрд (927 млрд рублей).

До этого Дуров заявил, что уровень безопасности в Объединенных Арабских Эмиратах выше, чем в европейских странах, несмотря на нестабильную обстановку в регионе. Бизнесмен заметил, что его временный отъезд из Дубая лишил его возможности наблюдать за работой местных систем противовоздушной обороны. По его мнению, в Европе он подвергся гораздо более значительным рискам, связанным с криминогенной ситуацией.

Дуров выразил мнение, что возбуждение уголовного дела против него якобы может быть связано с попыткой «подавить право на частную жизнь и свободу слова». До этого появилась информация, что предприниматель проходит по делу о содействии террористической деятельности: мессенджер использовался для подготовки диверсий, в том числе теракта в «Крокус Сити Холле».