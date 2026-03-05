Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 23:31

Павла Дурова заблокировали в соцсети TikTok

Павел Дуров Павел Дуров Фото: Фото: Steffens/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Аккаунт основателя Telegram Павла Дурова заблокирован в TikTok. Причина такого решения официально не объявлена.

По данным соцсети, на страницу были подписаны 156 тыс. человек. Представители TikTok и сам Дуров ситуацию пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что состояние основателя Telegram сократилось за последний месяц на $2,24 млрд. (173 млрд рублей). Капитал бизнесмена сейчас оценивается примерно в $12 млрд (927 млрд рублей).

До этого Дуров заявил, что уровень безопасности в Объединенных Арабских Эмиратах выше, чем в европейских странах, несмотря на нестабильную обстановку в регионе. Бизнесмен заметил, что его временный отъезд из Дубая лишил его возможности наблюдать за работой местных систем противовоздушной обороны. По его мнению, в Европе он подвергся гораздо более значительным рискам, связанным с криминогенной ситуацией.

Дуров выразил мнение, что возбуждение уголовного дела против него якобы может быть связано с попыткой «подавить право на частную жизнь и свободу слова». До этого появилась информация, что предприниматель проходит по делу о содействии террористической деятельности: мессенджер использовался для подготовки диверсий, в том числе теракта в «Крокус Сити Холле».

TikTok
соцсети
Павел Дуров
блокировки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главный оппонент Орбана встал на его защиту после угроз Зеленского
Фицо вступился за Орбана и осудил угрозы Зеленского
Главы МИД Армении и Азербайджана созвонились
В результате атаки ВСУ в Севастополе пострадали ребенок и пенсионер
Бандера, секс-скандал: как живет звезда «В бой идут одни старики» Талашко
Цена фьючерса на нефть достигла максимума с июля 2024 года
Иракский военный погиб при столкновении со спецназом США
Павла Дурова заблокировали в соцсети TikTok
Иран ударил по башне в Дубае
ВСУ пытаются атаковать Херсонскую область роем дронов
Арабские министры проведут экстренное совещание по иранской угрозе
В Севастополе идет отражение атаки украинских дронов
Зарплата выше 400 тысяч: кому в России платят такие суммы — в чем подвох
«Иран не сломлен»: в Совфеде заявили о поддержке Тегерана
В ЦАХАЛ рассказали, сколько ударов нанесли по Ирану
ВСУ атаковали шесть районов Белгородчины, ранена девушка
Несколько человек пострадали при падении самолета на жилые дома
Паралимпиада русофобов: кто бойкотирует церемонию открытия Игр
ФАС признала рекламу в Telegram нарушением закона
Трамп решил уволить главу МВБ
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.