Дуров отреагировал на уголовное дело против него

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выразил мнение, что возбуждение уголовного дела против него якобы может быть связано с попыткой «подавить право на частную жизнь и свободу слова». До этого в СМИ появилась информация, что предприниматель проходит по делу о содействии террористической деятельности: мессенджер использовался для подготовки диверсий, в том числе теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее глава ФСБ Александр Бортников рассказал, что в настоящее время ведомство не ведет никаких переговоров с основателем мессенджера Telegram. Он отметил, что контакты были ранее, однако не дали результата.

Кроме того, зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов допустил, что мессенджер Telegram может получить статус экстремистского в ближайшие полтора месяца. Это произойдет, если платформа не наладит взаимодействие с российскими ведомствами.

Также представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что руководство Telegram избегает сотрудничества с российскими властями, игнорируя значительный объем потенциально опасной информации, выявляемой на платформе. Пресс-секретарь отметил, что в связи с этим профильные ведомства принимают необходимые меры.