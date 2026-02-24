Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 20:02

На границе Пакистана и Афганистана произошли вооруженные столкновения

На пакистано-афганской границе во вторник, 24 февраля, произошли вооруженные столкновения, сообщает афганский телеканал TOLO News со ссылкой на источники. Бой завязался между пограничниками двух стран в районе Назьян провинции Нангархар, вблизи линии Дюранда.

По данным агентства Синьхуа, которое ссылается на власти исламского эмирата, к настоящему моменту ситуация на границе нормализовалась. Информация о пострадавших в результате инцидента пока не поступала.

Ранее протестные акции в крупнейших иранских вузах переросли в открытые столкновения между сторонниками правительства и оппозиционными группами. В Тегеранском университете и ряде институтов студенты-ополченцы «Басидж» вышли с флагами в поддержку верховного лидера. Им противостояли группы учащихся с радикальными лозунгами, что привело к погромам на территориях кампусов.

Кроме того пакистанские силы безопасности задержали организатора теракта в Исламабаде, совершенного рядом с мечетью. Отмечается, что также были арестованы три его пособника. Взрыв унес жизни более 30 человек.

