Протесты в университетах Тегерана переросли в погромы Jamaran: протестные акции студентов в Иране переросли в открытые столкновения

Протестные акции в крупнейших иранских вузах переросли в открытые столкновения между сторонниками правительства и оппозиционными группами, сообщает агентство Jamaran. В Тегеранском университете и ряде институтов студенты-ополченцы «Басидж» вышли с флагами в поддержку верховного лидера. Им противостояли группы учащихся с радикальными лозунгами, что привело к погромам на территориях кампусов.

Ситуация в Технологическом университете Шариф приняла наиболее острый характер. По данным агентства Mehr, протестующие использовали камни и ножи против своих оппонентов, в результате чего двое студентов были госпитализированы. Университетские площадки стали эпицентром идеологического раскола, где мемориальные акции смешиваются с призывами к свержению действующей власти в стране.

Обострение происходит на фоне сообщений о жертвах среди учащихся в ходе январских волнений. По информации министерства образования, жертвами беспорядков уже стали 22 студента и еще пять университетских преподавателей. Силы безопасности пытаются стабилизировать обстановку, однако радикализация протеста внутри академического сообщества продолжает нарастать.

Ранее стало известно, что в Иране прогремели мощные взрывы, в пригороде Тегерана — городе-спутнике Паранд — зафиксированы масштабные отключения света. По предварительным данным, пострадали как минимум три человека.