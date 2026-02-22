Сильные взрывы прогремели в пригороде Тегерана

В Иране прогремели мощные взрывы, в пригороде Тегерана — городе-спутнике Паранд — зафиксированы масштабные отключения света, сообщает Daily Iran News. По предварительным данным, пострадали как минимум три человека.

Источники уточнили, что в жилых домах выбило стекла — в городе зафиксировали не менее семи источников возгорания. Также были атакованы объекты энегетической инфраструктуры.

Отмечается, что Паранд был построен на юго-западе страны для разгрузки столицы и развития жилой инфраструктуры. Город-спутник выполняет жилые и логистические функции, он не является туристическим или военным центром.

Ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи дал указание создать систему управления на случай своей смерти или военного противостояния США. Глава государства делегировал часть своих полномочий ограниченному кругу доверенных лиц.

Также стало известно, что новые переговоры между Ираном и США могут пройти уже в марте. По информации иранского анонимного источника, обе стороны не исключают заключения временного соглашения.