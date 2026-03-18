18 марта 2026 в 07:31

Японские ученые обнаружили новый рак, который не щадит подростков

Японские ученые обнаружили новый подтип рака крови у молодежи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Японские ученые обнаружили новый опасный подтип рака крови, который особенно часто встречается у подростков и молодых людей, сообщил глава исследовательской группы, руководитель отдела изучения прогрессирования рака Национального онкологического центра Японии Кэнъити Есида. По его словам, которые приводит РИА Новости, речь идет о редкой форме T-клеточного острого лимфобластного лейкоза.

Прогноз у пациентов с этим подтипом был неблагоприятным — наблюдалось много случаев рецидивов и летальных исходов. <…> Обнаружение этого подтипа позволяет подобрать соответствующее лечение, включая трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток, что может повысить вероятность излечения, — отметил Есида.

Ученые проанализировали более тысячи случаев заболевания и выявили новый подтип у 14 пациентов в возрасте от 7 до 35 лет. Средний возраст составил около 17 лет, что указывает на предрасположенность именно молодых людей к этому варианту болезни.

По словам Есиды, данный подтип отнесен к группе крайне высокого риска из-за неблагоприятных результатов лечения. Кроме того, стандартные обследования могут не выявить заболевание, поскольку оно связано с редкой хромосомной перестройкой, при которой участок ДНК начинает активировать гены, провоцирующие агрессивный рост опухолевых клеток.

Для диагностики потребуются современные методы генетического анализа, такие как полногеномное секвенирование. Причины, по которым болезнь чаще поражает подростков и молодых взрослых, пока остаются неизвестными. Ученые надеются, что открытие поможет в разработке новых методов лечения.

Ранее в России стартовал набор первых пациентов для проведения персонифицированной химиотерапии глиобластом — одной из самых агрессивных форм опухолей мозга. Проект переходит в стадию клинических испытаний после успешного завершения доклинических исследований.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат рассказала, кого супруги должны предупредить о скором разводе
Небрежная тактика ВСУ, катакомбы в Орехове: новости СВО к утру 18 марта
Посол Андреев: Россия готова принять Фицо на День Победы
Дмитриев указал на раскол внутри НАТО из-за Украины и Ирана
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 18 марта: инфографика
В Краснодаре вновь прогремели взрывы
Взрыв раздался в центральной части Бейрута после удара Израиля
Японские ученые обнаружили новый рак, который не щадит подростков
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 18 марта
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 85 БПЛА
Первым семьям выплатили компенсации за изъятый под Новосибирском скот
Звуки стрельбы раздались на американской базе в Нью-Мексико
«История процветания»: депутат о праздновании воссоединения Крыма с Россией
Танки и артиллерия ВСУ оттянулись от Днепра после ликвидации ЗРК
Пушилин объяснил, для чего Зеленский устроил фотосессию в Краматорске
Посольство Украины в Риме исковеркало название Италии на своем сайте
Онколог раскрыл, от каких видов рака спасет полный отказ от алкоголя
Дачникам дали совет, на каком садовом инвентаре можно сэкономить
Автобиография, кома после COVID, алкоголизм: где сейчас певица МакSим
Ортодонт ответил, какие брекеты лучше устанавливать
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
Общество

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные

