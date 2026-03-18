Японские ученые обнаружили новый рак, который не щадит подростков Японские ученые обнаружили новый подтип рака крови у молодежи

Японские ученые обнаружили новый опасный подтип рака крови, который особенно часто встречается у подростков и молодых людей, сообщил глава исследовательской группы, руководитель отдела изучения прогрессирования рака Национального онкологического центра Японии Кэнъити Есида. По его словам, которые приводит РИА Новости, речь идет о редкой форме T-клеточного острого лимфобластного лейкоза.

Прогноз у пациентов с этим подтипом был неблагоприятным — наблюдалось много случаев рецидивов и летальных исходов. <…> Обнаружение этого подтипа позволяет подобрать соответствующее лечение, включая трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток, что может повысить вероятность излечения, — отметил Есида.

Ученые проанализировали более тысячи случаев заболевания и выявили новый подтип у 14 пациентов в возрасте от 7 до 35 лет. Средний возраст составил около 17 лет, что указывает на предрасположенность именно молодых людей к этому варианту болезни.

По словам Есиды, данный подтип отнесен к группе крайне высокого риска из-за неблагоприятных результатов лечения. Кроме того, стандартные обследования могут не выявить заболевание, поскольку оно связано с редкой хромосомной перестройкой, при которой участок ДНК начинает активировать гены, провоцирующие агрессивный рост опухолевых клеток.

Для диагностики потребуются современные методы генетического анализа, такие как полногеномное секвенирование. Причины, по которым болезнь чаще поражает подростков и молодых взрослых, пока остаются неизвестными. Ученые надеются, что открытие поможет в разработке новых методов лечения.

Ранее в России стартовал набор первых пациентов для проведения персонифицированной химиотерапии глиобластом — одной из самых агрессивных форм опухолей мозга. Проект переходит в стадию клинических испытаний после успешного завершения доклинических исследований.