В России начали набор пациентов на персонифицированную химию

В России стартовал набор первых пациентов для проведения персонифицированной химиотерапии глиобластом — одной из самых агрессивных форм опухолей мозга, сообщил на форуме «Здоровое общество» генеральный директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Всеволод Белоусов. Проект переходит в стадию клинических испытаний после успешного завершения доклинических исследований, передает ТАСС.

Мы сейчас начали набор первых пациентов для персонифицированной химиотерапии глиобластом, — подчеркнул ученый.

По словам Белоусова, новый метод позволит подбирать лечение индивидуально, основываясь на специфических характеристиках опухоли каждого конкретного больного.

Ранее стало известно, что пациенты с онкологическими заболеваниями скоро смогут получать высокотехнологичное лечение за счет государства. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что CAR-T-клеточная терапия и ряд других передовых методов войдут в систему обязательного медицинского страхования.