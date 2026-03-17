Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 16:47

В России начали набор пациентов на персонифицированную химию

Всеволод Белоусов Всеволод Белоусов Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

В России стартовал набор первых пациентов для проведения персонифицированной химиотерапии глиобластом — одной из самых агрессивных форм опухолей мозга, сообщил на форуме «Здоровое общество» генеральный директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Всеволод Белоусов. Проект переходит в стадию клинических испытаний после успешного завершения доклинических исследований, передает ТАСС.

Мы сейчас начали набор первых пациентов для персонифицированной химиотерапии глиобластом, — подчеркнул ученый.

По словам Белоусова, новый метод позволит подбирать лечение индивидуально, основываясь на специфических характеристиках опухоли каждого конкретного больного.

Ранее стало известно, что пациенты с онкологическими заболеваниями скоро смогут получать высокотехнологичное лечение за счет государства. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что CAR-T-клеточная терапия и ряд других передовых методов войдут в систему обязательного медицинского страхования.

онкология
медицина
болезни
химиотерапия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Разрушения серьезные»: Пушилин об обстановке в освобожденном ВС РФ городе
Органы расследуют дело о загадочном убийстве 12-летнего мальчика в Ногинске
Россияне стали массово доверять ИИ решение одного важного вопроса
Похожий на СВУ предмет нашли под Audi Зеленской
«Абсолютно бессмысленно»: Журова о запрете на флаг России на Олимпиаде
Бывший лидер «Спартака» в суде признал вину в нападении на кузена
В МИД Канады ответили на призыв Трампа по Ирану
Слуцкий назвал условие для бесплатного высшего образования
Названы политики США, которые могут уйти в отставку из-за провала в Иране
Макрон отказался участвовать в ближневосточной авантюре Трампа
В Европе назвали тройку худших руководителей за последние десятилетия
«Не будет и денег»: Орбан поставил жесткий ультиматум Зеленскому
В США признали уязвимость перед ракетными атаками
От сотовых операторов требуют раскрыть тайну отключений интернета
Глава антитеррористического центра США ушел в отставку
Бывший замруководителя Росстандарта ответил на обвинения в хищении
Гидроиспытания закончились смертью рабочих в российском регионе
Сжег губы уксусом и распял: жена чудом выжила после пыток мужа-наркомана
Фидан заявил Лаврову о готовности Турции принять переговоры по Украине
Вашингтон оказался не готов к масштабу атак иранских дронов
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.