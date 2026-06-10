11 июня — день памяти святителя Луки Войно-Ясенецкого: житие и помощь

Ежегодно 11 июня миллионы верующих празднуют день памяти святителя Луки. Этот удивительный святой ХХ века сумел пройти через горнило репрессий, сохранить верность Христу и одновременно совершить открытия в области медицины. Житие святителя Луки Войно-Ясенецкого наполнено постоянной борьбой за человеческие жизни как у операционного стола, так и на церковной кафедре. Его научные труды по гнойной хирургии до сих пор спасают пациентов, а небесное заступничество дает силы отчаявшимся. Читайте в нашей статье о жизни хирурга и архиепископа Луки, его чудесах и научных трудах. А еще расскажем о значении иконы святителя Луки.

Кто такой святитель Лука: выдающийся хирург и архиепископ

Валентин Войно-Ясенецкий родился в конце XIX века, 27 апреля 1877 года в Керчи, и с юности обладал выдающимся художественным талантом. Однако вместо карьеры живописца сознательно выбрал медицину, пожелав быть полезным простому народу. А еще в юности он увлекался идеями Льва Толстого, даже ездил косить рожь с крестьянами и просил писателя принять его в Ясной Поляне. Разочаровался в толстовстве Войно-Ясенецкий только после того, как прочитал книгу Толстого «В чем моя вера».

Войно-Ясенецкий успешно окончил киевскую гимназию, затем - художественную школу и медицинский факультет киевского университета. Во время русско-японской войны он трудился в госпитале Красного Креста, где оказывал помощь раненым солдатам. Его научная карьера развивалась очень быстро: он стал известным хирургом, получил степень доктора медицины и звание профессора. Особое место в его наследии занимают фундаментальные работы по гнойной хирургии и анестезиологии, которые на долгие годы стали основными пособиями для многих поколений врачей.

Выставка «Святой Лука Крым» в Донецке Фото: Shutterstock/FOTODOM

Еще до революции Валентин Войно-Ясенецкий вступил в брак с сестрой милосердия Анной Ланской. В семье родилось четверо детей, и все они впоследствии посвятили свою жизнь науке, медицине и биологии.

Войно-Ясенецкий глубоко изучал богословие и, несмотря на гонения на Церковь уже в советское время, стал священником, а затем - и епископом. Монашеский постриг он принял и получил имя Лука весной 1923 года.

Став епископом, Войно-Ясенецкий не оставил врачебной деятельности. Так, в его лице сошлись два служения — он был одновременно и правящим архиереем, и главным хирургом эвакогоспиталя во время Великой Отечественной войны. «Только глупец может утверждать, что есть противоречие между наукой и религией, — говорил он. — Я хирург, и я священник, и я служу Богу своими руками». Выдающийся хирург и архиепископ Лука сочетал ювелирную точность медицинских надрезов с пламенной молитвой.

Жизненный путь: ссылки, тюрьмы и научные труды

Житие святителя Луки Войно-Ясенецкого — это не череда побед и почестей, а тяжелый крест исповедника и подвижника.

В 1920-е годы, когда начались массовые гонения на Церковь, он оказался в самом центре этих репрессий. Начиная с 1923 года его трижды арестовывали, и он провел 11 лет в лагерях и ссылках. Однако даже в тюремных условиях, в крайне тяжелой обстановке, святитель продолжал оказывать медицинскую помощь заключенным, проводя сложнейшие операции, и одновременно работал над своими главными научными трудами. Среди них — знаменитые «Очерки гнойной хирургии», за которые позже он был награжден Сталинской премией.

Присуждение Сталинской премии в 1940-е годы стало не только признанием его выдающихся научных достижений, но и по сути актом помилования. После получения награды святитель Лука был освобожден из ссылки и переведен в категорию свободных граждан.

Интерактивная экспозиция, посвященная знаменитому хирургу, профессору медицины и епископу Крымскому Валентину Войно-Ясенецкому, канонизированному православной церковью святителю Луке Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В годы Великой Отечественной войны Войно-Ясенецкий занимал должность главного хирурга эвакуационного госпиталя в Красноярске. Днем он спасал жизни тысяч раненых солдат, а по вечерам молился в единственном действующем храме на окраине города.

Канонизация и прославление в лике святых

Земной путь праведника завершился в 1961 году в Симферополе, где он служил архипастырем Крымской епархии. К концу жизни Войно-Ясенецкий почти полностью потерял зрение, однако продолжал принимать больных, определяя диагнозы на слух и давая глубокие духовные наставления. В 1996 году были обретены его святые мощи. После этого почитание святителя Луки распространилось по всему миру, а в 2000 году он был официально канонизирован.

Официальная общецерковная канонизация закрепила народное почитание, и сегодня 11 июня — день памяти святителя Луки — является важной датой в православном календаре. В этот день тысячи паломников со всех концов света приезжают поклониться его раке.

Жизнь доктора Войно-Ясенецкого доказала, что научное знание не противоречит вере. Сегодня, когда православные изучают житие святителя Луки Войно-Ясенецкого, они видят в нем пример абсолютной жертвенности, непоколебимого мужества и верности своему призванию.

О чем молятся святителю Луке: излечение от болезней, перед операциями

Чем помогает святитель Лука?

Святитель Лука — один из самых сильных помощников в болезнях. Ему молятся об исцелении от любых недугов — как телесных, так и душевных. Он особенно помогает тем, кто готовится к тяжелым медицинским вмешательствам. Врачи перед сложными операциями также обращаются к нему с просьбой о благополучном исходе. Многие прибегают к молитве святителю Луке о здоровье, когда медицина бессильна или когда нужна особая поддержка. Существует акафист святителю Луке, в котором он прославляется как скорый помощник и чудотворец.

Памятник Луке Войно-Ясенецкому — русскому хирургу, духовному писателю, епископу Русской православной церкви, архиепископу Симферопольскому и Крымскому Фото: Shutterstock/FOTODOM

Краткую молитву святителю Луке о здоровье приводим ниже.

О, святителю отче Луко, исповедниче и угодниче Христов! Услыши нас, грешных, и принеси молитву нашу к Милостивому Человеколюбцу Богу. Помолись об исцелении души и тела и даруй нам здравие и спасение.

Кроме исцеления, святого просят о даровании веры, о помощи в житейских трудностях, о наставлении на путь истинный. К нему обращаются как к мудрому наставнику и заступнику.

Перед тем как войти в операционную или начать курс тяжелой терапии, в православных семьях традиционно читают молитву святителю Луке о здоровье близкого человека. К нему обращаются не только сами больные, но и практикующие медики. Врачи считают профессора своим главным заступником.

Чудеса, совершаемые по молитвам к святому

Верующие описывают чудеса святителя Луки. Все они обычно связаны с исцелениями. Вот какими историями делятся христиане.

Пожилая женщина полностью избавилась от грыжи после того, как помолилась святителю Луке, прочитав акафист в течение 40 дней.

Супружеская пара, много лет страдавшая от бесплодия, после усердной молитвы святителю Луке смогла зачать и родить здорового ребенка.

Молитва святому Луке о здоровье, считают врачи, помогает больным настроиться на правильный лад, не унывать, верить в исцеление и бороться за жизнь даже в самых тяжелых обстоятельствах.

Где находятся мощи и икона святителя Луки

Главной святыней, привлекающей паломников, являются мощи святого, находящиеся в Свято-Троицком женском монастыре города Симферополя. Но прикоснуться к благодати можно в любом православном храме, где присутствует его образ.

Мурал с портретом канонизированного Русской православной церковью святителя Луки Фото: Shutterstock/FOTODOM

На иконах святитель Лука часто изображается в архиерейских одеждах — в мантии и клобуке, с панагией на груди и с посохом в руке. Его проницательный взгляд и жест благословения обращены к молящимся. Значение иконы святителя Луки трактуют так: святой дарует исцеление. Нередко на иконах его изображают с медицинскими книгами — напоминанием о его земном призвании врача. Святой часто изображается в архиерейском облачении, но с хирургическими инструментами в руках. Этот иконографический образ напоминает о непрекращающейся заботе святого о душевном и телесном здоровье людей.

Верующие полагают, что дома у постели больного человека обязательно должна находиться его святыня. Перед образом зажигают лампаду и произносят молитву святителю Луке.

Святитель Лука для верующих — пример того, как можно служить Богу, неся людям добро и исцеление. Обращаясь к нему с молитвой, христиане получают надежду на исцеление и силы бороться даже с самыми серьезными болезнями.

Кому еще молиться о здоровье, читайте в нашей статье.