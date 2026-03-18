18 марта 2026 в 07:19

Первым семьям выплатили компенсации за изъятый под Новосибирском скот

Первым 13 семьям выплатили до 1 млн рублей за изъятый скот под Новосибирском

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Первые 13 владельцев сельскохозяйственных животных, изъятых в ходе борьбы с очагами бешенства и пастереллеза под Новосибирском, получили компенсации в размере до 1 млн рублей на заявителя, передает пресс-служба регионального управления ветеринарии. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, также им предусмотрена соцпомощь — ежемесячные выплаты в размере среднедушевого прожиточного минимума на каждого члена семьи владельца изъятого скота.

Поступило 21 заявление о возмещении ущерба. На сегодняшний день выплаты осуществлены 13 собственникам изъятых животных, — сказано в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Министерство сельского хозяйства Российской Федерации полностью координирует работу регионов, где зафиксированы инфекционные болезни крупного рогатого скота. Представитель Кремля подчеркнул, что местные власти оперативно реагируют на ситуацию и поддерживают связь с федеральным центром, и посоветовал обращаться за деталями напрямую в профильное ведомство.

Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
Общество

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные

