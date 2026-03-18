Первым семьям выплатили компенсации за изъятый под Новосибирском скот Первым 13 семьям выплатили до 1 млн рублей за изъятый скот под Новосибирском

Первые 13 владельцев сельскохозяйственных животных, изъятых в ходе борьбы с очагами бешенства и пастереллеза под Новосибирском, получили компенсации в размере до 1 млн рублей на заявителя, передает пресс-служба регионального управления ветеринарии. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, также им предусмотрена соцпомощь — ежемесячные выплаты в размере среднедушевого прожиточного минимума на каждого члена семьи владельца изъятого скота.

Поступило 21 заявление о возмещении ущерба. На сегодняшний день выплаты осуществлены 13 собственникам изъятых животных, — сказано в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Министерство сельского хозяйства Российской Федерации полностью координирует работу регионов, где зафиксированы инфекционные болезни крупного рогатого скота. Представитель Кремля подчеркнул, что местные власти оперативно реагируют на ситуацию и поддерживают связь с федеральным центром, и посоветовал обращаться за деталями напрямую в профильное ведомство.