Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 13:17

В Кремле подтвердили оперативную реакцию на вспышки инфекций у скота

Песков: Минсельхоз координирует борьбу с болезнями скота в регионах

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Минсельхоз полностью координирует работу регионов, где зафиксированы инфекционные болезни крупного рогатого скота, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что местные власти оперативно реагируют на ситуацию и поддерживают связь с федеральным центром.

Регионы реагируют. Они находятся на постоянной связи с федеральным центром, — заявил Песков.

Он посоветовал обращаться за деталями напрямую в профильное министерство.

Ранее стало известно, что причиной распространения заболеваний скота в Новосибирской области стала банальная халатность при ведении личных подсобных хозяйств, заявил начальник областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт. По его словам, эпизодические эпидемиологические расследования не выявляют никаких сложных конспирологических теорий или загадочных обстоятельств.

До этого сообщалось, что жители новосибирского села Новоключи были обеспокоены ликвидацией домашнего скота, которую власти начали для борьбы с пастереллезом. По словам местных, полиция посетила частные подворья, после чего владельцы лишились не только коров и баранов, но и домашних собак.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.