Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 6 мая 2026 года

6 мая 2026 года православные христиане отмечают День памяти Георгия Победоносца, а в некоторых уголках России соблюдают древний обычай и обливают девушек водой. Рассказываем, откуда взялись эти традиции и что еще нужно знать о 6 мая: какой праздник приходится на этот день, что стоит и чего нельзя делать, кого нужно поздравить с именинами и многое другое.

День святого Георгия Победоносца — церковный праздник 6 мая

В православных странах, в частности и в России, 6 мая — праздник поминовения великомученика Георгия Победоносца. Именно этот святой — в облике всадника-змееборца — изображен на гербе Москвы. Причем покровителем города он стал еще во времена Московского княжества, и неслучайно. Основателем Москвы считается Юрий Долгорукий, а имя Юрий — это производное от имени Георгий. Таким образом, между основателем и покровителем Москвы обнаруживается связь.

Кем же был Георгий Победоносец? Существует множество вариантов его жития — признанных как каноном, так и апокрифом. По наиболее распространенной версии, Георгий жил в III веке нашей эры. Он был выходцем из зажиточной семьи и в молодости поступил на воинскую службу. Благодаря выдающимся личностным качествам он быстро занял высокую должность. А за достижения на военном поприще он вскоре сделался любимцем императора Диоклетиана.

Однако с началом гонения на христиан жизнь Георгия в корне изменилась. Военачальник отказался от своего имущества, лично предстал перед Диоклетианом и объявил себя христианином. За отказ примкнуть к язычникам он был сначала подвергнут пыткам, а затем — казнен. Его смерть пришлась на 6 мая по новому стилю.

Памятник Георгию Победоносцу в Москве

Святого Георгия называют Победоносцем не просто так. Одно из главных его чудес — поражение змея копьем. Причем существует несколько толкований этого события. По одной из версий, Георгий убил змея еще при жизни, по другой — уже после смерти. Змей обитал в ливанском Берите, в ту пору находившемся под властью Римской империи. Он держал в страхе местное население, а потому жильцы Берита «откупались» от него, отдавая ему на съедение своих первенцев.

В конце концов жертвенный жребий дошел до дочери местного царя-язычника. Когда она уже была приведена к змеевой пещере, явился святой Георгий и поразил чудище копьем. Восхищенные великомучеником, многие местные жители обратились в христианство. Интересно, что образ змея является символическим: его, в частности, можно толковать как аллегорию дьявола. Таким образом, победа святого Георгия ознаменовала торжество христианского учения.

Сегодня Георгий Победоносец почитается в том числе как покровитель воинов. К нему обращаются как к защитнику и заступнику. Его молят об:

установлении мира;

защите от врагов;

отведении несчастий, в том числе стихийных бедствий;

плодородии и плодовитости скота;

исцелении;

утешении;

наставлении на истинный путь.

Егорий Вешний — праздник 6 мая в России

Имена Егор и Юрий считаются формами имени Георгий. Поэтому народный праздник 6 мая в России прозвали Егорием Вешним. Еще одно его название — Юрьев день. Так что в году целых два Юрьевых дня: 6 мая и 9 декабря.

Георгий Победоносец — покровитель не только воинов, но и скотоводов. Поэтому «на Юрия» особое внимание уделяли скоту. Например, отправляя животных на пастбище, хозяева подгоняли их ветвями вербы. Считалось, что это сулит им крепкое здоровье и убережет от болезней и хищников. С почтением относились и к пастухам: им вручались подарки и гостинцы.

6 мая — праздник Егория Вешнего

Праздник 6 мая начинали с угощений. Первое надоенное молоко по традиции относили соседям. Таким образом славяне поминали усопших. А женщины снимали вывешенное на ночь белье. Считалось, что если оно высохло к утру Юрьева дня, то год выдастся богатым на урожай.

Приметы на 6 мая: что можно и нельзя делать

Славяне верили, что в праздник 6 мая роса обладает целебными свойствами. Поэтому с самого утра они выходили в поле. Далее полагалось либо полежать на траве, либо пропитать росой платок и обтереть им лицо. Этот обряд якобы придавал силы и здоровья.

Если же говорить о запретах, то в Юрьев день нельзя:

бездельничать;

избегать полевых работ;

ссориться;

плохо обращаться с домашними животными;

охотиться и рыбачить;

прикасаться к шерстяной пряже.

Нарушив эти запреты, человек рисковал навлечь беду на себя и на домашний скот.

С Егорием Вешним связано много погодных примет. По поверью:

теплый день — к теплому лету;

если пошел ливень, то сена будет много;

пришли холода — уродится много проса и овса;

северный ветер пророчит ранние осенние холода;

если утром установилась хорошая погода, то урожай будет богатым;

комары проснулись — к потеплению.

Приметы на 6 мая

Какой еще праздник отмечают 6 мая

Среди праздников 6 мая 2026 года немало неофициальных, но интересных ивентов. Например, на эту дату приходится Международный день без диет. Отмечают его не повсеместно. Особой популярностью он пользуется в Англии, Штатах, Индии, Новой Зеландии и некоторых других странах. Цель Дня без диет — борьба с расстройствами пищевого поведения, пропаганда здорового снижения веса и отказа от строгих диет, продвижение здоровой культуры питания.

А еще на 6 мая 2026 года приходятся:

Международный день напитков;

День медсестер в Штатах;

День мучеников в Сирии, Габоне и Ливане;

День храбрости в Болгарии и другие праздники.

Еще один праздник 6 мая 2026 года отсылает к языческим традициям. В древности в этот день почитали Даждьбога. По поверью, в День Даждьбога «отворялись врата в лето». На пастбища выгоняли скот. В полях разжигали костры, у которых устраивали ритуальные хороводы и пели песни.

Языческий праздник 6 мая

Интересные факты о 6 мая

Итак, мы выяснили, какой праздник выпадает на 6 мая. Теперь обратимся к истории и поговорим об интересных событиях, связанных с этой датой. Вот некоторые из них:

1840 — в оборот пущена первая в мире почтовая марка — английский «Черный пенни» с изображением королевы Виктории;

1872 — учрежден английский национальный футбольный турнир — Кубок Англии;

1937 — между Ленинградом и Москвой организованы регулярные пассажирские перелеты;

1941 — Иосиф Сталин занял пост председателя Совнаркома;

1942 — в блокадном Ленинграде провели футбольный матч, в качестве площадки выбран стадион «Динамо»;

1953 — кардиохирург Джон Гиббон успешно использовал аппарат искусственного кровообращения (АИК) во время операции на сердце;

1985 — Смоленск и Мурманск получили звание «Город-герой»;

2004 — вышли финальные эпизоды сериала «Друзья».

6 мая появились на свет отец психоанализа Зигмунд Фрейд, художница-авангардистка Любовь Попова, актер Джордж Клуни, музыкант Максим Фадеев и не только.

Максим Фадеев

Именины 6 мая

И еще немного о праздниках 6 мая 2026 года. Согласно святцам, именинниками дня стали:

