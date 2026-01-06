Атака США на Венесуэлу
06 января 2026 в 06:51

Названа популярнейшая среди инвесторов России золотая монета

РИАН: золотой «Георгий Победоносец» стал самым популярным среди инвесторов в РФ

Золотая монета «Георгий Победоносец» Золотая монета «Георгий Победоносец» Фото: «Гознак»
Золотая монета «Георгий Победоносец» номиналом 50 рублей уже не первый год остается самой популярной для вложений, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Гознака». Однако несмотря на сохраняющееся лидерство, главная российская инвестиционная монета постепенно уступает позиции другим вариантам вложений в золото. Эксперты отмечают устойчивую тенденцию к диверсификации спроса.

Доля «Георгия Победоносца» в общих продажах сервиса неуклонно снижается: с 83% в 2023 году до 68% в прошедшем. Аналитики связывают это с расширением ассортимента и появлением более доступных по цене монет меньшего веса.

Мы связываем эту тенденцию с несколькими факторами, включая как общее расширение ассортимента продаваемых «Гознаком» монет, так и появлением более доступных для покупки золотых инвестиционных монет меньшего размера, — добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Банк России планирует выпустить четыре памятные монеты в 2026 году, которые посвящены регионам, входящим в Приволжский федеральный округ. В рамках серии «Города» будет отчеканена серебряная монета номиналом три рубля. Она будет выпущена в честь 400-летнего юбилея со дня основания города Набережные Челны.

