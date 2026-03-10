Дегтярев раскрыл истинное отношение мирового спорта к россиянам

Весь спортивный мир ждет полноценного возвращения российских атлетов на международную арену, заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в интервью информационной службе «Вести». Глава ведомства пообещал приложить все усилия для скорейшего восстановления целостности спорта.

Атмосфера, которая была и во время соревнований (Паралимпийские игры. — NEWS.ru), и во время церемонии награждения, говорит о том, что спортивный мир ждет полноценного возвращения всех российских атлетов, — сказал он.

Ранее российский гимн впервые с 2014 года прозвучал на церемонии награждения Паралимпийских игр в Италии после победы горнолыжницы Варвары Ворончихиной, завоевавшей золото в супергиганте и принесшей сборной первую высшую награду на Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Также российские атлеты впервые за 12 лет выступают на Паралимпиаде с национальной символикой.

Кроме того, первый зампред комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев заявил, что МОК обязан полностью восстановить российских спортсменов в правах после своего заявления об ударах США и Израиля по Ирану. По мнению парламентария, если комитет декларирует принцип «спорт вне политики», он должен признать ошибку, допущенную в отношении атлетов из РФ.