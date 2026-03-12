Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Самолеты США и Канады сопроводили российских «Медведей»

США и Канада отправили 12 самолетов вслед за бомбардировщиками ВКС России

Самолет Ту-142 Самолет Ту-142 Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Самолеты США и Канады сопровождали два российских противолодочных Ту-142, сообщил The National Interest. Американское и канадское командование подняло в воздух 12 бортов.

Российский самолет <...> не вторгался в суверенное воздушное пространство США или Канады. Такая активность России в зонах идентификации ПВО на Аляске и в Канаде происходит регулярно и не рассматривается как угроза, — уточнило командование.

Ранее истребители НАТО подняли в небо над Балтийским морем для сопровождения российского самолета Ил-20М. Он двигался со стороны воздушного пространства Калининградской области. Два истребителя быстрого реагирования Eurofighter ВВС ФРГ были подняты с авиабазы в Лаге в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания.

Также истребители Североатлантического альянса взлетели, а позже сопроводили десять российских противолодочных самолетов Ту-142. Они выполняли плановый полет в дальней морской зоне над Черным, Балтийским, Норвежским и Чукотским морями, а также над морем Бофорта. Это происходило в рамках учений «Океанский щит — 2020».

