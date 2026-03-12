Россия осудила атаку ВСУ на больницу в ДНР Минобороны РФ: атакованная ВСУ больница в ДНР не использовалась в военных целях

Киев грубо нарушил нормы международного права, ударив по медицинскому учреждению в Донецкой Народной Республике, заявили представители Минобороны РФ в MAX. Ведомство подчеркнуло, что атакованная больница никогда не применялось в военных целях.

Данный объект никогда не использовался в военных целях, его преднамеренное поражение со стороны киевского режима стало грубейшим нарушением международного гуманитарного права и норм человеческой морали. <...> В результате террористического удара киевского режима погибло восемь медиков. Еще десять человек, среди которых девять медиков, получили ранения разной степени тяжести, — добавили в ведомстве.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что секретариат ООН, регулярно комментирующий ситуацию вокруг украинского кризиса, не может не видеть число убитых и раненых мирных россиян. Дипломат задалась вопросом, почему организация не выполняет свою работу и не реагирует на этот инцидент.