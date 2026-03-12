Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 17:54

Россия осудила атаку ВСУ на больницу в ДНР

Минобороны РФ: атакованная ВСУ больница в ДНР не использовалась в военных целях

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Киев грубо нарушил нормы международного права, ударив по медицинскому учреждению в Донецкой Народной Республике, заявили представители Минобороны РФ в MAX. Ведомство подчеркнуло, что атакованная больница никогда не применялось в военных целях.

Данный объект никогда не использовался в военных целях, его преднамеренное поражение со стороны киевского режима стало грубейшим нарушением международного гуманитарного права и норм человеческой морали. <...> В результате террористического удара киевского режима погибло восемь медиков. Еще десять человек, среди которых девять медиков, получили ранения разной степени тяжести, — добавили в ведомстве.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что секретариат ООН, регулярно комментирующий ситуацию вокруг украинского кризиса, не может не видеть число убитых и раненых мирных россиян. Дипломат задалась вопросом, почему организация не выполняет свою работу и не реагирует на этот инцидент.

Минобороны РФ
Украина
ВСУ
ДНР
Донбасс
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вагон на полном ходу протаранил грузовик в российском регионе
Учительница в одиночку вывела колонну машин из бурана на трассе
«Отстойная периферия ЕС». Молдавия покидает СНГ: что ее ждет без помощи РФ
Раскрыта истинная причина распада группы «БиС»
«Кто ты такая»: Захарова ответила на угрозы Швеции «разбомбить» Россию
В НАТО раскрыли, когда Европа сможет перевооружиться
Военный эксперт назвал главную задачу ВС РФ до лета 2026
«Приготовьте стакан воды и грызите!»: Малышева о перце чили и уринотерапии
«Серьезные проблемы»: военэксперт об ухудшении положения Украины
Легендарный футболист «Спартака» дал прогноз на матч с «Зенитом» в РПЛ
Ситуация в Дубае 12 марта: что с туристами из России, бегство капиталов
Первая акция против командира ВСУ развернулась в Киеве
Американский авианосец заполыхал в Красном море
«Убить вместе с детьми»: Украина угрожает Орбану, при чем тут «Дружба»
Хуснуллин обнародовал критические цифры по ЖКХ в России
Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло в Приангарье
В Минобороны сообщили об ударе ВСУ по больнице, где спали 130 пациентов
Россия осудила атаку ВСУ на больницу в ДНР
ПВО сработала над приграничным регионом России
Южная Корея взялась за расследование поставок люксовых авто в Россию
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.