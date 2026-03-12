Власти поставили точку в вопросе выплат за сорванные туры россиян Решетников: туристам вернут деньги за отмененные туры на Ближний Восток

В России утвердили меры поддержки для туристов, чей отдых в странах Ближнего Востока был сорван. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, путешественники смогут вернуть полную стоимость тура.

Туристы получат деньги за сорванный отдых в полном объеме, а компании смогут воспользоваться средствами фондов персональной ответственности и получить отсрочку по взносам на три месяца, — сказал министр.

Минэкономразвития оценило потери российских туроператоров из-за конфликта на Ближнем Востоке в 7 млрд рублей. Механизм уже запущен, заключил Решетников.

Тем временем вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин рассказал, что обострение ситуации на Ближнем Востоке пока не повлияло на рост спроса на внутренний туризм. Но он не исключил, что перекос произойдет ближе к лету.

Ранее стало известно, что в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке российский турпоток в страны Персидского залива может упасть на 40–50%, что эквивалентно потере 600–700 тыс. поездок. В таком случае суммарные потери выездного туризма с учетом островных и азиатских направлений могут достичь около 1 млн поездок. Такой прогноз отражен в реалистичном сценарии.