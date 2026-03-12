АТОР раскрыла, как россиянам компенсируют отмененные туры на Ближний Восток В АТОР рассказали о возврате средств туристам за поездки на Ближний Восток

Российские туроператоры начнут возвращать клиентам деньги за отмененные туры в страны Ближнего Востока за счет фондов персональной ответственности (ФПО), сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Выплаты коснутся поездок, которые были запланированы с 28 февраля по 31 марта.

Прежде премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о компенсациях туристам, пострадавшим из-за конфликта в регионе. В АТОР пояснили, что благодаря этому решению деньги будут возвращать не напрямую от государства или туроператора, а через объединение «Турпомощь».

Деньги будет возвращать не государство и не сам туроператор, а объединение туроператоров «Турпомощь». Но из средств туроператора: на это пойдут деньги из его фонда персональной ответственности, который накапливался годами у каждого из игроков, — сказано в сообщении.

По информации АТОР, до 15 апреля туроператоры должны сформировать реестры туров, подпадающих под действие распоряжения. Затем они подадут заявки на возврат в «Турпомощь».

После получения полного пакета документов по каждому туру объединение начнет формировать выплаты. В ассоциации предупредили, что процесс займет время.

Сами компенсации поступят туристам в течение 60 рабочих дней с момента подачи документов. С учетом больших объемов продаж компаниям потребуется время на формирование заявок, добавили в АТОР.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин рассказал, что обострение ситуации на Ближнем Востоке пока не повлияло на рост спроса на внутренний туризм. Но он не исключил, что перекос произойдет ближе к лету.