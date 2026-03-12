Севастополь способен развивать наукоемкие технологии, заявил губернатор Михаил Развожаев в интервью ИС «Вести». По его словам, работа в этом направлении активно ведется.

Мы не сможем развивать какую-то тяжелую промышленность, только наукоемкие технологии, только продукты с высокой добавленной стоимостью. Это прежде всего, все, что связано с приборостроением, в том числе морским, мы на это ориентируем и наш университет, и научно-образовательный центр, который у нас есть. Создан IT-кластер, который частники у нас развивают, но при поддержке, понятно, государства, — рассказал он.

В ходе интервью он также рассказал, что опыт интеграции Крыма и Севастополя помог новым регионам России избежать большого количества ошибок. Ключевым фактором успеха он назвал восстановление коммунальной инфраструктуры, которая позволяет дальше развиваться — строить новые жилые кварталы и социальные объекты, отметил губернатор.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова жестко раскритиковала высказывания Владимира Зеленского, который публично назвал «нелюдями» участников референдума о воссоединении Крыма с Россией. Она отметила, что подобные слова являются неприемлемыми.