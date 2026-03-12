Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 19:07

Развожаев назвал сильные стороны Севастополя

Развожаев: Севастополь делает упор на наукоемкие технологии

Севастополь Севастополь Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Севастополь способен развивать наукоемкие технологии, заявил губернатор Михаил Развожаев в интервью ИС «Вести». По его словам, работа в этом направлении активно ведется.

Мы не сможем развивать какую-то тяжелую промышленность, только наукоемкие технологии, только продукты с высокой добавленной стоимостью. Это прежде всего, все, что связано с приборостроением, в том числе морским, мы на это ориентируем и наш университет, и научно-образовательный центр, который у нас есть. Создан IT-кластер, который частники у нас развивают, но при поддержке, понятно, государства, — рассказал он.

В ходе интервью он также рассказал, что опыт интеграции Крыма и Севастополя помог новым регионам России избежать большого количества ошибок. Ключевым фактором успеха он назвал восстановление коммунальной инфраструктуры, которая позволяет дальше развиваться — строить новые жилые кварталы и социальные объекты, отметил губернатор.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова жестко раскритиковала высказывания Владимира Зеленского, который публично назвал «нелюдями» участников референдума о воссоединении Крыма с Россией. Она отметила, что подобные слова являются неприемлемыми.

Михаил Развожаев
Севастополь
происшествия
политика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США будут бить по Ирану из европейской страны
Гладков рассказал о пострадавших при атаке ВСУ в Грайворонском округе
Москвичи ждали поезд 40 минут из-за сбоя на МДЦ-4
АТОР раскрыла, как россиянам компенсируют отмененные туры на Ближний Восток
Мерц рассказал, безопасно ли в Германии на фоне войны в Иране
Зверский прилет по больнице в ДНР: ВСУ сгорят в ответ в адском пламени
Путин подписал указ об отставке первого замминистра внутренних дел Горового
Французская компания приняла важное решение по Ирану
Российские «охотники» разнесли в пух и прах САУ Krab и военных ВСУ
Полиция Самарской области разыскивает двоих пропавших детей
В США признались, что погорячились насчет успеха в Ормузском проливе
Российский блогер загадочно пропал на Пхукете
Захарова раскрыла планы Лаврова на 13 марта
Поликлиника попала в скандал из-за слива личных данных пациентов
Развожаев назвал сильные стороны Севастополя
Житель Подмосковья чуть не умер из-за подозрительной травы в супе
Ходила с парнями в туалет: 13-летнюю пьяную девочку изнасиловали в ТЦ
В РСТ раскрыли, как конфликт на Ближнем Востоке поменял географию отдыха
Танкер «Дигнити» с россиянами полгода находится под арестом в Египте
Покупка иномарки обернулась для москвича судом
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.