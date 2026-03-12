Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 16:13

Развожаев рассказал, как новые регионы России избежали ошибок

Развожаев: опыт Крыма и Севастополя помог новым регионам избежать ошибок

Михаил Развожаев Михаил Развожаев Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Опыт интеграции Крыма и Севастополя помог новым регионам России избежать большого количества ошибок, заявил севастопольский губернатор Михаил Развожаев в интервью ИС «Вести». Ключевым фактором успеха он назвал восстановление коммунальной инфраструктуры, которая позволяет дальше развиваться — строить новые жилые кварталы и социальные объекты.

Даже многие ошибки не повторились, они наоборот были сразу преодолены и сделано было так, как в конце концов наиболее эффективно в вопросах собственности, оформления прав и так далее, — подчеркнул глава города.

Также глава Севастополя посоветовал новым регионам России быстро задать новые правила игры и следовать им.

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова рассказала, что работа по правовой интеграции новых регионов в состав России практически завершилась. По ее словам, сейчас регионы живут по единому законодательству страны. Она отметила, что сейчас стоят новые задачи, а именно открытие новых спортивных центров и проведении соревнований, что говорит о переходе к мирной жизни.

