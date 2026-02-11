Лавров назвал самый большой позор для ООН

Отказ генсека ООН Антониу Гутерриша в праве на самоопределение Донбасса, Новороссии и Крыма по аналогии с таким же правом для Гренландии стал самым большим позором Организации Объединенных Наций, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме. По его словам, Всемирная организация вспомнила об этом принципе Устава, когда США начали заявлять о необходимости присоединения Гренландии, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы тут же обратились к господину Гутерришу, напомнили ему, что он многие годы говорит, что украинскую проблему надо решать на основе уважения территориальной целостности Украины, и спросили, как же так. Знаете, что он нам ответил? «Подтверждаем позицию секретариата, что в случае с Гренландией право на самоопределение применимо, а в отношении Крыма, Донбасса, Новороссии оно неприменимо». Это генеральный секретарь ООН. Большего позора для организации трудно было придумать, — рассказал Лавров.

Ранее министр заявил, что ВСУ будут вытеснены из той части Донбасса, которую еще занимают. По его словам, если вначале президент Украины Владимир Зеленский говорил, что не намерен отдавать «ни пяди земли», то к завершению конфликта он останется без Донбасса.

Также Лавров обвинил Европу и Киев в попытках «изнасилования» американской инициативы по восстановлению мира на Украине. По его словам, у Вашингтона была такая попытка в тех документах, которые после встречи на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже «плавали» в самых разных вариантах.