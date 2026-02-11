ВСУ будут вытеснены из той части Донбасса, которую еще занимают, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для интернет-проекта «Эмпатия Манучи». По его словам, если в начале президент Украины Владимир Зеленский говорил, что не намерен отдавать «ни пяди земли», то к завершению конфликта он останется без Донбасса.

Раньше Владимир Зеленский говорил, что не отдаст ни пяди земли, так как не позволяет конституция. Вчера он заявил, что речь может идти только о линии соприкосновения, имея в виду, что он не хочет уводить своих террористов-вээсушников из той части Донбасса, в которой они пока еще остаются и откуда в конечном итоге будут вытеснены, — отметил Лавров.

До этого бывший советник администрации президента Украины Алексей Арестович заявил, что Зеленский врет и преуменьшает реальные потери ВСУ. По его мнению, озвученная цифра в 55 тыс. погибших за четыре года не соответствует действительности и подрывает доверие граждан, которые могут оценить масштабы трагедии по ситуации в кругу своих близких.