Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 08:38

«Ни пяди земли»: Лавров раскрыл Зеленскому глаза на правду о Донбассе

Лавров: ВСУ будут вытеснены из занимаемой ими части Донбасса

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

ВСУ будут вытеснены из той части Донбасса, которую еще занимают, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для интернет-проекта «Эмпатия Манучи». По его словам, если в начале президент Украины Владимир Зеленский говорил, что не намерен отдавать «ни пяди земли», то к завершению конфликта он останется без Донбасса.

Раньше Владимир Зеленский говорил, что не отдаст ни пяди земли, так как не позволяет конституция. Вчера он заявил, что речь может идти только о линии соприкосновения, имея в виду, что он не хочет уводить своих террористов-вээсушников из той части Донбасса, в которой они пока еще остаются и откуда в конечном итоге будут вытеснены, — отметил Лавров.

До этого бывший советник администрации президента Украины Алексей Арестович заявил, что Зеленский врет и преуменьшает реальные потери ВСУ. По его мнению, озвученная цифра в 55 тыс. погибших за четыре года не соответствует действительности и подрывает доверие граждан, которые могут оценить масштабы трагедии по ситуации в кругу своих близких.

Сергей Лавров
Владимир Зеленский
Донбасс
территории
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США запретили Венесуэле участвовать с Россией в сделках по нефти
Российские дроны подняли на воздух военный склад ВСУ
Стало известно о тысячах замерзающих людей в Коврове
Гуменник раскрыл отношение к атлетам России в Олимпийской деревне
Один из ранее закрытых российских аэропортов возобновил работу
На СВО умер герой мема из Кировской области
В российских силовых структурах заявили о контроле трасс к Павлограду
Россияне стали чаще обращаться по ДМС с психическими расстройствами
«Не первая и не последняя»: Захарова высказалась о драме дела Эпштейна
ВСУ попытались атаковать российские регионы утром 11 февраля
«Удачи и терпения»: Богомолов попросил снять его с должности ректора МХАТ
Ефремов ездил на закрытую вечеринку на премиальном авто и с охраной
В США выступили с заявлением в поддержку Лаврова
Лавров сравнил заявления США о Гренландии с советским анекдотом
Раскрыто, как АЗС зарабатывают на импульсивных покупках водителей
Отели стали массово закрываться на Кубе
«Миша, давай!»: Михалков раскритиковал игру Ефремова на репетиции
Появились данные о радиационном фоне после атаки ВСУ на Ростовскую АЭС
Стали известны прогнозы аналитиков по ключевой ставке после заседания ЦБ
Сенатор рассказал, как прекратить нападения на школы
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

При русских было лучше: нищая Литва хочет вернуться к России
Европа

При русских было лучше: нищая Литва хочет вернуться к России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.