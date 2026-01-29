Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 января 2026 в 19:20

Россия обратилась в ООН с запросом насчет новых регионов

Лавров: Россия запросила у ООН признание права новых регионов на самоопределение

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Россия обратилась в ООН с запросом о признании права народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью TGRT и газете Turkiye. Вопрос был задан по аналогии с публично озвученной позицией генсека ООН по Гренландии Антониу Гутерриша.

Если публично было сказано, что он (Гутерриш. — NEWS.ru) и его коллективное руководство в ООН признают право народа Гренландии на самоопределение, что именно народ Гренландии решает свою судьбу, а не кто-то со стороны, то признают ли в ООН такое право и за населением Донбасса, Новороссии и, конечно, Крыма?сказал он.

Министр напомнил, что Запад в качестве главного критерия независимости Косово называл именно право на самоопределение, которое, по его словам, «ооновское руководство проглотило». Лавров указал на двойные стандарты, отметив, что легитимный референдум в Крыму был отвергнут под предлогом территориальной целостности.

Он также обвинил украинские власти в законодательном запрете русского языка и прав в этих регионах, чего, по его утверждению, не было в отношении албанцев в Косово.

Секретариат ООН, его руководство откровенно подыгрывают тем, кто хочет сохранить нацистский режим на Украине, — это все-таки выходит за рамки компетенции генерального секретаря, — сказал он.

Ранее депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что Киев не способен вернуть контроль над территориями, утраченными после 1991 года, военным путем. По мнению парламентария, нынешняя реальность заставляет пересмотреть первоначальные цели, несмотря на то, нравится это кому-либо или нет.

Сергей Лавров
ООН
новые регионы
права
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Коми вскрылась масштабная коррупционная схема
Домодедово продали со второго раза: кто стал собственником, аукцион, цена
Стало известно, почему молодежь массово скупает жилье в Заполярье
Трамп сделал неожиданное заявление насчет переговоров по Украине
Шахназаров назвал условия появления качественных фильмов об СВО
В Херсонской области сообщили об уничтожении трех беспилотников
Исхудавшего краснокнижного орлана нашли в мешке на парковке
Мединский рассказал о новых рубриках в учебниках истории
Пулей по щеке: подростки едва не прострелили женщине голову
Раскол Европы добивает Украину, Греф раскрыл судьбу сберкнижек: что дальше
Высоцкая показала поклонникам, где живет вместе с приемной дочерью
Появились подробности смерти актера из «Полицейского с Рублевки»
Porsche, часы, вилла в Дубае: какой люкс нашли у «супервзяточника» из МВД
Эрнст рассказал, как в России едва не похоронили детское телевидение
Врачи удалили органы женщине с синхронным раком
В Госдуме раскрыли цинизм европейцев по отношению к Украине
Экипаж самолета чуть не оставил в аэропорту более 20 пассажиров
Ушел из жизни режиссер театра «Ленком»
Вор убежал из ювелирного магазина с двумя цепочками и попал на видео
Лавров указал на неадекватность Зеленского после слов об убийствах русских
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.