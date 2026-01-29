Россия обратилась в ООН с запросом насчет новых регионов Лавров: Россия запросила у ООН признание права новых регионов на самоопределение

Россия обратилась в ООН с запросом о признании права народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью TGRT и газете Turkiye. Вопрос был задан по аналогии с публично озвученной позицией генсека ООН по Гренландии Антониу Гутерриша.

Если публично было сказано, что он (Гутерриш. — NEWS.ru) и его коллективное руководство в ООН признают право народа Гренландии на самоопределение, что именно народ Гренландии решает свою судьбу, а не кто-то со стороны, то признают ли в ООН такое право и за населением Донбасса, Новороссии и, конечно, Крыма? — сказал он.

Министр напомнил, что Запад в качестве главного критерия независимости Косово называл именно право на самоопределение, которое, по его словам, «ооновское руководство проглотило». Лавров указал на двойные стандарты, отметив, что легитимный референдум в Крыму был отвергнут под предлогом территориальной целостности.

Он также обвинил украинские власти в законодательном запрете русского языка и прав в этих регионах, чего, по его утверждению, не было в отношении албанцев в Косово.

Секретариат ООН, его руководство откровенно подыгрывают тем, кто хочет сохранить нацистский режим на Украине, — это все-таки выходит за рамки компетенции генерального секретаря, — сказал он.

Ранее депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что Киев не способен вернуть контроль над территориями, утраченными после 1991 года, военным путем. По мнению парламентария, нынешняя реальность заставляет пересмотреть первоначальные цели, несмотря на то, нравится это кому-либо или нет.