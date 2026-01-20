Киев не способен вернуть контроль над территориями, утраченными после 1991 года, военным путем, заявил депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в интервью на YouTube-канале Politeka. По мнению парламентария, нынешняя реальность заставляет пересмотреть первоначальные цели, несмотря на то, нравится это кому-либо или нет.

Я глубоко убежден, <…> что невозможно вернуть эти территории сегодня военным путем. Нам это с вами может нравиться, может не нравиться, но объективная реальность такова, — отметил он.

Разумков подчеркнул, что даже президент Украины Владимир Зеленский, который изначально ставил возвращение к границам 1991 года во главу угла всех своих мирных инициатив, кардинально изменил риторику. Новые регионы России являются ее неотъемлемой частью, и этот вопрос не подлежит обсуждению.

Ранее президент Чехии Петр Павел обратил внимание, что Киев готов к ряду болезненных уступок ради мира. Однако конкретные условия он не раскрыл. По словам политика, правительство Украины якобы уже сделало очень много подобных шагов.

До этого глава Белого дома Дональд Трамп указал, что процесс мирного урегулирования конфликта на Украине тормозится именно из-за позиции Киева. Он выразил уверенность, что Россия в большей степени готова к заключению соглашения.