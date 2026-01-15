Трамп нашел виновного в затягивании конфликта на Украине Трамп: урегулирование на Украине затягивается из-за позиции Киева

Процесс мирного урегулирования конфликта на Украине тормозится из-за позиции Киева, заявил президент США Дональд Трамп в интервью агентству Reuters. Он напрямую связал эту ситуацию с украинским коллегой Владимиром Зеленским и его принципиальностью.

Президент выразил уверенность, что Россия в большей степени готова к заключению соглашения. Отвечая на вопрос о причинах, по которым усилия Вашингтона пока не привели к миру, Трамп дал краткий и однозначный ответ, указав на украинское руководство.

Я думаю, президент России Владимир Путин готов заключить сделку. Я думаю, Украина в меньшей степени готова заключить сделку, — отметил он.

Это заявление может указывать на возрастающее давление со стороны Вашингтона на украинское руководство с целью склонить его к более гибкой позиции за столом переговоров. Подобная риторика отражает активное вовлечение администрации США в поиск дипломатического решения кризиса.

Ранее замглавы комитета Совфеда по обороне и безопасности Константин Басюк заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является более приемлемым переговорщиком от Евросоюза по украинскому кризису, чем президент Финляндии Александр Стубб. Так он прокомментировал дискуссии в ЕС о назначении специального представителя для диалога с Россией.