Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 05:03

Трамп нашел виновного в затягивании конфликта на Украине

Трамп: урегулирование на Украине затягивается из-за позиции Киева

Дональд Трамп и Владимир Зеленский Дональд Трамп и Владимир Зеленский Фото: Juliana Luz/US White House/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Процесс мирного урегулирования конфликта на Украине тормозится из-за позиции Киева, заявил президент США Дональд Трамп в интервью агентству Reuters. Он напрямую связал эту ситуацию с украинским коллегой Владимиром Зеленским и его принципиальностью.

Президент выразил уверенность, что Россия в большей степени готова к заключению соглашения. Отвечая на вопрос о причинах, по которым усилия Вашингтона пока не привели к миру, Трамп дал краткий и однозначный ответ, указав на украинское руководство.

Я думаю, президент России Владимир Путин готов заключить сделку. Я думаю, Украина в меньшей степени готова заключить сделку, — отметил он.

Это заявление может указывать на возрастающее давление со стороны Вашингтона на украинское руководство с целью склонить его к более гибкой позиции за столом переговоров. Подобная риторика отражает активное вовлечение администрации США в поиск дипломатического решения кризиса.

Ранее замглавы комитета Совфеда по обороне и безопасности Константин Басюк заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является более приемлемым переговорщиком от Евросоюза по украинскому кризису, чем президент Финляндии Александр Стубб. Так он прокомментировал дискуссии в ЕС о назначении специального представителя для диалога с Россией.

Дональд Трамп
Владимир Зеленский
переговоры
затягивание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач назвала неочевидную опасность кожаных перчаток
Таможенники в Белоруссии обнаружили необычного гостя в контейнере с авто
Новости королевской семьи Британии: состояние Карла III, коронация Уильяма
Есть рыбу во сне: хорошее или плохое знамение?
Трамп нашел виновного в затягивании конфликта на Украине
Немецкий министр увидел в свитере Лаврова вызов всему миру
Психиатр раскрыла, какие болезни можно спутать с депрессией
Авианосная ударная группа США начала «путь на восток»
Небо над одним из российских городов «захлопнулось»
Уехал из РФ, лишился карьеры и ест просрочку: как живет Дмитрий Шаракоис
Иран закрыл «воздух» для полетов со стороны одного из государств
Корабль NASA с российским космонавтом экстренно отстыковался от МКС
Гороскоп на 15 января: бережем здоровье, решаем финансовые вопросы
ВС России готовы к освобождению еще одного населенного пункта в ДНР
Уполномоченный президент Венесуэлы провела переговоры с Трампом
Одному жителю Карелии официально разрешили опаздывать в школу
Между Зеленским и Кличко пробежала черная кошка из-за блэкаута
Тайное оружие против рака: простые правила, которые могут спасти жизнь
НАТО хочет во Львов: зачем оружие со всей Европы свозят в польский Жешув
В Сети появился опрос об отставке Стармера
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.