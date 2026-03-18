Участница СВО раскрыла подробности службы на фронте Боец с позывным Алга рассказала, что управляет всеми типами БПЛА на фронте

Боец с позывным Алга рассказала в беседе с RT, что управляет всеми типами БПЛА в зоне СВО. Женщина находится на фронте уже год.

Участница спецоперации может не только заменить оператора или штурмана, но и починить, а также настроить любой сломанный дрон. До СВО она работала замначальника аварийно-спасательного подразделения МЧС.

Женщина стала изучать устройство БПЛА и решилась на подписание контракта после того, как дрон ВСУ атаковал общежитие в Татарстане. Изначально Алга хотела пойти в беспилотную разведку, однако командиры заметили ее способности в работе с техникой.

