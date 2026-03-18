18 марта 2026 в 15:10

Участница СВО раскрыла подробности службы на фронте

Боец с позывным Алга рассказала, что управляет всеми типами БПЛА на фронте

FPV-дрон расчета БПЛА ВС РФ в зоне СВО Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Боец с позывным Алга рассказала в беседе с RT, что управляет всеми типами БПЛА в зоне СВО. Женщина находится на фронте уже год.

Участница спецоперации может не только заменить оператора или штурмана, но и починить, а также настроить любой сломанный дрон. До СВО она работала замначальника аварийно-спасательного подразделения МЧС.

Женщина стала изучать устройство БПЛА и решилась на подписание контракта после того, как дрон ВСУ атаковал общежитие в Татарстане. Изначально Алга хотела пойти в беспилотную разведку, однако командиры заметили ее способности в работе с техникой.

Ранее боец спецназа «Ахмат» с позывным Касатка рассказал, что чуть не подорвался на мине в зоне боевых действий. По его словам, он ехал вместе с сослуживцем с позывным Алтай на мотоцикле, когда увидел «зубы дракона». Он сразу свернул с дороги, после чего прогремел взрыв.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

