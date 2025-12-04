Боец рассказал о чудесном спасении в зоне СВО Боец Касатка рассказал, что чуть не подорвался на мине в зоне СВО

Боец спецназа «Ахмат» с позывным Касатка рассказал в интервью RT, что чуть не подорвался на мине в зоне боевых действий. По его словам, он ехал вместе с сослуживцем с позывным Алтай на мотоцикле, когда увидел «зубы дракона». Боец поделился, что сразу же свернул с дороги, после чего прогремел взрыв.

Тух! Не могу понять, Алтай орет, мотоцикл — мы где-то метров на 20, — рассказал Касатка.

Военный отметил, что вовремя успел свернуть с дороги. Его сослуживца эвакуировали и оказали помощь. Касатка поделился, что этот день стал для него вторым днем рождения.

Ранее сообщалось, что Украина продолжает применять запрещенные противопехотные мины, заявил соавтор доклада об использовании противопехотных мин в 2025 году Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Иешуа Мозер-Пуангсуван. Также существует вероятность, что страна производит их самостоятельно.