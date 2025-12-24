Последнее пристанище ВСУ, провал в Копанке: новости СВО на вечер 24 декабря

Военнослужащие ВСУ провалили контратаку в лесополосе на западе населенного пункта Лиман в Харьковской области, украинские подразделения выбили из окраин Копанки, ВС РФ освободили населенный пункт Заречное в Запорожской области. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Провал штурмовиков и бегство ВСУ из Копанки

Военнослужащие ВСУ провалили контратаку в лесополосе на западе населенного пункта Лиман в Харьковской области, сообщил источник в российских силовых структурах. Также сообщается, что на данном участке ВС РФ удалось выбить украинских военных из пяти опорных пунктов. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Кроме того, стало известно, что военные РФ совершили накат у Первомайского. По словам военного эксперта Андрея Марочко, они выбили подразделения Вооруженных сил Украины из окраин населенного пункта Копанки Харьковской области. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Еще один населенный пункт освобожден в Запорожье

ВС РФ освободили населенный пункт Заречное в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Задачу выполнили бойцы группировки «Восток».

Кроме того, военное ведомство отметило, что ВС России поразили предприятия украинской военной промышленности. По данным Минобороны, также поражены используемые в интересах ВСУ объекты транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса.

Заслуженный военный летчик РФ оценил резервы ВСУ

Численность скрытых резервов ВСУ на территории Украины может достигать 80 тыс. военнослужащих, заявил заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, Киев располагает 10 корпусами, каждый из которых включает в себя от шести до восьми тысяч человек.

Он подчеркнул, что главком ВСУ Александр Сырский располагает на передовой примерно четырьмя полными корпусами, которые хорошо оснащены. По словам генерала, в составе этих подразделений присутствуют механизированные и пехотные части, моторизованная пехота, а также артиллерия, дислоцированная на расстоянии 100–150 км от линии соприкосновения.

В России назвали эффективный способ разгрома украинской армии

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Поражение ключевой транспортной инфраструктуры в Одесской области способно серьезно нарушить логистику снабжения Украины оружием, через которую проходит до половины всей поступающей помощи, заявил обозреватель «Царьграда» Валентин Филиппов. По его словам, это объясняет учащение ударов по данному региону.

Срыв логистики, по мнению обозревателя, может также остановить работу территориальных центров комплектования из-за отсутствия транспорта для перевозки мобилизованных. Он считает, что перекрытие этой узкой «горловины» поставок от стран НАТО на южном направлении позволит ускорить продвижение российской армии.

Командир отряда ВС РФ рассказал, какой характер нужен штурмовикам для победы

Штурмовикам для того чтобы побеждать, нужен вспыльчивый и агрессивный характер, заявил командир отряда «Шторм» с позывным Акула. При этом, по его словам, важно, чтобы эти качества проявлялись лишь тогда, когда этого требует обстановка.

Отмечается, что Акула участвует в специальной военной операции с 2022 года, он освобождал Изюм, Артемовск, Авдеевку, Попасную, Белогоровку, Лисичанск и другие населенные пункты. Летом 2025-го его отряд стал известен на всю страну после публикации видео, где он со своими бойцами одним из первых переходит границу Днепропетровской области.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Вопрос помощи Украине спровоцировал раскол в Чехии

В Чехии возникли разногласия между правительством и правящей коалицией по вопросу поддержки Украины. Причиной стали высказывания министра обороны Яромира Зуны.

На прошлой неделе глава оборонного ведомства публично высказался за продолжение чешской инициативы по поставкам боеприпасов ВСУ. Он также подтвердил неизменность позиции Праги в поддержке Киева. Эти заявления вызвали негативную реакцию со стороны правящей коалиции.

Вопрос был вынесен на обсуждение совета партий, победивших на выборах. В список вошли ANO, SPD и AUTO. По итогам консультаций участники коалиции договорились, что министр обороны впредь будет комментировать исключительно вопросы, связанные с армией и ее обеспечением.

