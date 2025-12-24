Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 17:00

Последнее пристанище ВСУ, провал в Копанке: новости СВО на вечер 24 декабря

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Военнослужащие ВСУ провалили контратаку в лесополосе на западе населенного пункта Лиман в Харьковской области, украинские подразделения выбили из окраин Копанки, ВС РФ освободили населенный пункт Заречное в Запорожской области. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 24 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Провал штурмовиков и бегство ВСУ из Копанки

Военнослужащие ВСУ провалили контратаку в лесополосе на западе населенного пункта Лиман в Харьковской области, сообщил источник в российских силовых структурах. Также сообщается, что на данном участке ВС РФ удалось выбить украинских военных из пяти опорных пунктов. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Кроме того, стало известно, что военные РФ совершили накат у Первомайского. По словам военного эксперта Андрея Марочко, они выбили подразделения Вооруженных сил Украины из окраин населенного пункта Копанки Харьковской области. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Еще один населенный пункт освобожден в Запорожье

ВС РФ освободили населенный пункт Заречное в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Задачу выполнили бойцы группировки «Восток».

Кроме того, военное ведомство отметило, что ВС России поразили предприятия украинской военной промышленности. По данным Минобороны, также поражены используемые в интересах ВСУ объекты транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса.

Заслуженный военный летчик РФ оценил резервы ВСУ

Численность скрытых резервов ВСУ на территории Украины может достигать 80 тыс. военнослужащих, заявил заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, Киев располагает 10 корпусами, каждый из которых включает в себя от шести до восьми тысяч человек.

Он подчеркнул, что главком ВСУ Александр Сырский располагает на передовой примерно четырьмя полными корпусами, которые хорошо оснащены. По словам генерала, в составе этих подразделений присутствуют механизированные и пехотные части, моторизованная пехота, а также артиллерия, дислоцированная на расстоянии 100–150 км от линии соприкосновения.

В России назвали эффективный способ разгрома украинской армии

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Поражение ключевой транспортной инфраструктуры в Одесской области способно серьезно нарушить логистику снабжения Украины оружием, через которую проходит до половины всей поступающей помощи, заявил обозреватель «Царьграда» Валентин Филиппов. По его словам, это объясняет учащение ударов по данному региону.

Срыв логистики, по мнению обозревателя, может также остановить работу территориальных центров комплектования из-за отсутствия транспорта для перевозки мобилизованных. Он считает, что перекрытие этой узкой «горловины» поставок от стран НАТО на южном направлении позволит ускорить продвижение российской армии.

Командир отряда ВС РФ рассказал, какой характер нужен штурмовикам для победы

Штурмовикам для того чтобы побеждать, нужен вспыльчивый и агрессивный характер, заявил командир отряда «Шторм» с позывным Акула. При этом, по его словам, важно, чтобы эти качества проявлялись лишь тогда, когда этого требует обстановка.

Отмечается, что Акула участвует в специальной военной операции с 2022 года, он освобождал Изюм, Артемовск, Авдеевку, Попасную, Белогоровку, Лисичанск и другие населенные пункты. Летом 2025-го его отряд стал известен на всю страну после публикации видео, где он со своими бойцами одним из первых переходит границу Днепропетровской области.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Вопрос помощи Украине спровоцировал раскол в Чехии

В Чехии возникли разногласия между правительством и правящей коалицией по вопросу поддержки Украины. Причиной стали высказывания министра обороны Яромира Зуны.

На прошлой неделе глава оборонного ведомства публично высказался за продолжение чешской инициативы по поставкам боеприпасов ВСУ. Он также подтвердил неизменность позиции Праги в поддержке Киева. Эти заявления вызвали негативную реакцию со стороны правящей коалиции.

Вопрос был вынесен на обсуждение совета партий, победивших на выборах. В список вошли ANO, SPD и AUTO. По итогам консультаций участники коалиции договорились, что министр обороны впредь будет комментировать исключительно вопросы, связанные с армией и ее обеспечением.

Читайте также:

Наступление ВС России на Харьков 24 декабря: ВКС выжигают целые бригады ВСУ

Экс-депутат Рады предположил, когда наступит пик эскалации на Украине

В Госдуме оценили 20 пунктов мирного плана, озвученных Зеленским

Россия
Украина
Минобороны РФ
военные
ВС РФ
ВСУ
генералы
Харьковская область
Запорожская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт ответил, где может быть размещен российский комплекс С-500
Организация для слежки за российской нефтью попала под удар
Продюсер объяснил, почему Ивлева не вернется в шоу-бизнес
Bloomberg признал рубль самой крепкой валютой в 2025 году
Путину передали список осужденных для помилования
В НМХЦ Пирогова обратились к Путину с призывом
Жительница Люберец может сесть на 18 лет за госизмену
Сын Байдена назвал два главных провала отца
Стало известно, когда самое крупное Солнце осветит Землю
В Эстонии выпустили предупреждение на счет «зеленых человечков»
Сотни ботинок времен викторианской эпохи заполонили пляж на западе Англии
Экс-аналитик ЦРУ оценил перспективы украинской армии
Пять уровней уюта: текстиль, который делает спальню местом восстановления
«Какая это звезда?»: экс-директор Киркорова высказался о Марго
В России смогут блокировать сайты без решения суда
Стало известно, как разные поколения россиян празднуют Новый год
Путин вручил Никите Михалкову высшую государственную награду
Москва ожидает рекордный турпоток в 2025 году
На «Госуслугах» проявится еще одна новая возможность
Новое дерзкое ограбление потрясло Париж
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья
Общество

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.