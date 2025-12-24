Расплата за танкеры, Киев признал провал: новости СВО к утру 24 декабря

ВСУ признали окончательную потерю Северска, Москва начала планомерно отрезать Украину от Черного моря, у Киева не осталось резервов на контратаку в Гуляйполе. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 23 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Что даст ВС РФ освобождение Андреевки

Российские бойцы, освободив Андреевку в Днепропетровской области, смогут продвигаться сразу на нескольких участках зоны специальной военной операции, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, также это позволяет уничтожать логистику Вооруженных сил Украины.

Марочко отметил, что Покровск — серьезный логистический хаб украинских военных, который также играет большую роль для российских войск. При этом для продвижения в западном направлении от Андреевки бойцам ВС РФ придется «серьезно подготовиться».

Генштаб ВСУ признал потерю Северска

Вооруженные силы Украины признали окончательную потерю Северска, соответствующее заявление сделали в Telegram-канале Генштаба ВСУ. Также Киев официально заявил, что Россия имеет численное преимущество в технике и живой силе.

Отмечается, что Минобороны России заявило об освобождении Северска и опубликовало соответствующие кадры 11 декабря. 14 декабря в ведомстве уточнили, что оставшимся бойцам ВСУ отрезали пути отступления из города. При этом Украина пыталась отрицать потерю Северска.

ВСУ не могут организовать контратаку в Гуляйполе

Вооруженные силы Украины не смогут организовать контратаку в Гуляйполе в Запорожской области, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. Он отметил, что у украинской армии нет возможности перебросить резервы, не оголив другой участок фронта.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Военэксперт добавил, что Украине стоит признать поражение и подписать капитуляцию. По его словам, решение конфликта дипломатическим путем поможет избежать ВСУ потерь личного состава.

Назван самый мощный укрепрайон ВСУ на Запорожском направлении

Город Запорожье является мощным укрепрайоном Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Однако, по его словам, российская армия способна освободить значительную часть региона.

Он подчеркнул, что у военнослужащих ВС РФ есть перспектива продвинуться по южнорусским степям, однако как именно это будет воплощено в жизнь и насколько быстро удастся преодолеть оборону врага, покажет время. По словам Рогова, одновременно с этим активно развивается наступление российских войск на территории Днепропетровской области, граничащей с Запорожской.

Чем Москва отплатила Киеву после атак на танкеры

После атак ВСУ на российские танкеры Москва начала планомерно отрезать Украину от Черного моря, констатировал в своем Telegram-канале российский военкор Александр Коц. По его словам, разрушение моста в Маяках парализовало трассу на Дунай, заставив противника строить понтоны, а постоянные прилеты по энергообъектам лишили терминалы стабильного питания. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Для Киева морская логистика — это вопрос выживания, считает Коц. Он привел данные от экспертов, согласно которым эффективность работы терминалов на Украине упала на 50%, а финансовые потери экспортеров уже исчисляются сотнями миллионов долларов ежемесячно. Дорогостоящая перевалка и рост стоимости фрахта делают украинское зерно неконкурентоспособным.

Читайте также:

Освобождение Андреевки и продвижение армии: успехи ВС РФ к утру 24 декабря

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 декабря

Взрыв на юге Москвы, пострадавшие сотрудники ДПС: что известно, детали