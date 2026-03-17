17 марта 2026 в 06:18

Танкер попал под удар недалеко от порта в ОАЭ

UKMTO: грузовое судно поразили снарядом к востоку от эмиратского порта Фуджейра

Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press
Танкер получил повреждения в результате попадания снаряда в 42,5 км от эмиратского порта Фуджейра, передает пресс-служба Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO). При атаке члены экипажа не пострадали, само судно получило незначительный урон.

Представители UKMTO не предоставили сведений о воздействии на окружающую среду при повреждении судна. Кто именно атаковал танкер у берегов ОАЭ, также неизвестно.

Ранее стало известно, что власти Соединенных Штатов не препятствуют проходу иранских нефтяных танкеров через Ормузский пролив, чтобы сохранить стабильность мировых поставок энергоресурсов, о чем объявил министр финансов США Скотт Бессент. Глава американского Минфина пояснил, что Вашингтон сознательно допускает эти перевозки.

До этого танкер загорелся после удара в водах у Объединенных Арабских Эмиратов недалеко от Шарджи. Предполагалось, что судно может принадлежать США. В Сети также распространились кадры после инцидента. На видео было видно, как над танкером поднимаются высокий столб огня и густой дым.

Танкер попал под удар недалеко от порта в ОАЭ
