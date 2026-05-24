Стало известно о серьезной проблеме ВСУ со снарядами для БПЛА SHOT: ВСУ столкнулись с острой нехваткой осколочно‑фугасных снарядов для БПЛА

Вооруженные силы Украины столкнулись с острой нехваткой осколочно-фугасных снарядов для беспилотников дальнего действия, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации источника, в последних атаках были уничтожены дроны FP-1, оснащенные советскими снарядами 53-Г-530, которые использовались для гаубиц Д-1 еще во Вторую мировую войну. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

В сообщении говорится, что раньше для атак применялись более современные снаряды ОФБ-60-ЯУ, однако с их производством возникли проблемы. Срок годности советских боеприпасов давно истек, и в России они утилизируются из-за риска детонации. На Украине же, по словам военкора Андрея Марочко, остались небольшие запасы, которые теперь используют, игнорируя меры безопасности.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что Украина проигрывает России по всем направлениям. По его словам, на шаткость положения Киева указывают несколько признаков: демографический кризис, зависимость от Европы и скромные производственные мощности.