Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 12:24

Стало известно о серьезной проблеме ВСУ со снарядами для БПЛА

SHOT: ВСУ столкнулись с острой нехваткой осколочно‑фугасных снарядов для БПЛА

Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины столкнулись с острой нехваткой осколочно-фугасных снарядов для беспилотников дальнего действия, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации источника, в последних атаках были уничтожены дроны FP-1, оснащенные советскими снарядами 53-Г-530, которые использовались для гаубиц Д-1 еще во Вторую мировую войну. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

В сообщении говорится, что раньше для атак применялись более современные снаряды ОФБ-60-ЯУ, однако с их производством возникли проблемы. Срок годности советских боеприпасов давно истек, и в России они утилизируются из-за риска детонации. На Украине же, по словам военкора Андрея Марочко, остались небольшие запасы, которые теперь используют, игнорируя меры безопасности.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что Украина проигрывает России по всем направлениям. По его словам, на шаткость положения Киева указывают несколько признаков: демографический кризис, зависимость от Европы и скромные производственные мощности.

Европа
ВСУ
снаряды
БПЛА
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умер бывший спикер парламента Дагестана Хизри Шихсаидов
В МВД предупредили о новой схеме мошенников с голосовым подтверждением
Детские врачи оказались в базе «Миротворца»
Почти 50 человек пострадали в ДТП с автобусом в Турции
Украинец пришел в военкомат и ушел из жизни
Артист Мариинского театра выстрелил в школьника в Петербурге
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 мая: где сбои в России
Стало известно о серьезной проблеме ВСУ со снарядами для БПЛА
«Особенно важно»: Дегтярев оценил решение European Gymnastics по россиянам
«Взращиваете в душах»: Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с именинами
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с домовыми чатами
Названы темы, которые Рубио обсудил с главой МИД Индии
В Финляндии назвали безумием выпад президента Чехии в сторону России
«Документировать как есть»: журналист Al Mayadeen сообщил о поездке в ЛНР
Силы ПВО некорректно сработали во время отражения ночной атаки на Украине
«Измена должна наказываться»: мужчина облил кислотой экс-возлюбленную
Россиянам раскрыли, как можно сэкономить на счетах за воду
В Европе предупредили о последствиях жесткой риторики президента Чехии
Российские средства ПВО за сутки сбили семь управляемых авиационных бомб
Черноморский флот отправил на дно безэкипажный катер ВСУ
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.