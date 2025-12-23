Крах украинского ВПК, бегство ВСУ: новости СВО на вечер 23 декабря

Российские войска продолжают освобождение населенных пунктов в зоне военной операции на Украине, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным военного ведомства, армия РФ вытеснила ВСУ из сел Андреевка в Днепропетровской области и Прилипка в Харьковской области. В то же время Вооруженные силы Украины терпят неудачи и отступают с позиций в Сумской области.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 23 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Освобождение Андреевки и зачистка Дмитровки: ситуация в зоне СВО

Успех операций в Андреевке и Прилипке обеспечили бойцы группировок войск «Восток» и «Север». Кроме того, подразделения российской армии продолжили продвижение в глубину обороны противника.

«Подразделения группировки войск „Восток“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Андреевка Днепропетровской области», — говорится в сообщении.

Параллельно ВС РФ продвигаются в населенных пунктах и лесных массивах возле Волчанска при поддержке артиллерии и ТОС, есть успехи на Хатненском участке, сообщил Telegram-канал «Северный ветер». ВСУ не предпринимали активных действий и отсиживаются в обороне.

Тем временем в 58-й мотопехотной бригаде ВСУ сформировали несколько подразделений «штрафников». Их отправят с Волчанского направления на Сумское для штурма позиций ВС РФ в Краснопольском районе, добавил источник.

Кроме того, ВС РФ ведут зачистку от ВСУ в городе Димитрове в Донецкой Народной Республике. По данным Минобороны РФ, российские бойцы работают на территории города Родинское.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Провальная контратака и массовое бегство: неудачи ВСУ в украинском приграничье

Источник РИА Новости в российских силовых структурах сообщил, что Вооруженные силы Украины попытались провести контратаку в Краснопольском районе Сумской области, но понесли потери и отступили. По его словам, маневр пытались провести штурмовики 119-й бригады территориальной обороны ВСУ.

«Противник провел одну контратаку в Краснопольском районе с использованием бронетехники, успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции», — рассказал собеседник агентства.

По данным Telegram-канала Mash, в ходе боев в украинском приграничье с поля боя сбежали порядка 10 тыс. солдат ВСУ. Канал уточнил, что группа войск «Север» продвинулась на 5,5 км вглубь региона, так как украинские бойцы вымотаны. Власти Сумской области эвакуируют мирных жителей в окрестностях Сум и планируют переоборудовать населенные пункты под точки обороны.

Заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов в разговоре с NEWS.ru отметил, что украинские военные намерены использовать тактику диверсионно-разведывательных групп под Сумами и на всей линии фронта. По его мнению, для предотвращения этого шага российские войска должны уничтожить резервы, находящиеся под контролем главкома ВСУ Александра Сырского.

Попов призвал как можно скорее сформировать в Сумской области буферную зону. По его словам, глубина территории должна достигать как минимум 25–35 километров, считает Попов. Главной целью ее создания он назвал обеспечение безопасности приграничных территорий РФ.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Удар по ВПК Украины и месть за Сарварова: подробности атак ВС РФ на Украину

Российские войска нанесли удар «Кинжалами» и БПЛА дальнего действия по предприятиям ВПК Украины утром 23 декабря, сообщили в Минобороны РФ. Также атакованы украинские объекты энергетики.

Кроме того, российские войска поразили объекты портовой и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. В оборонном ведомстве уточнили, что операции проводились на территории 140 районов. Кроме того, армия России поразила пункты управления БПЛА и временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и наемников.

В ведомстве отметили, что удары последовали в ответ на террористические атаки Киева. Там также подчеркнули, что цели атаки поражены.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предположил, что масштабные атаки ВС РФ на Украину связаны в том числе с гибелью начальника управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Фанила Сарварова в результате подрыва его автомобиля.

«Естественно, удары были нанесены по военной инфраструктуре и объектам критической инфраструктуры, которая снабжает оборонно-промышленный комплекс. Это же боевые действия, это не обязательно месть за гибель Сарварова. Но и месть там присутствовала, потому что удар был серьезный и массированный», — высказался Колесник.

