Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 23 декабря: инфографика

В ночь на 23 декабря Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 29 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 22 декабря до 07:00 мск 23 декабря дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 БПЛА – над территорией Ростовской области, семь БПЛА – над территорией Ставропольского края, три БПЛА – над территорией Белгородской области, три БПЛА – над территорией Республики Калмыкия, один БПЛА – над территорией Курской области, один БПЛА – над территорией Республики Крым», — заявили в Минобороны России.