Подполье доложило об успехах бомбового удара под Херсоном

17 марта 2026 в 10:16

Подпольщик Лебедев: российские войска ударили по скоплениям ВСУ под Херсоном

Координатор подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале заявил, что российские войска нанесли бомбовые удары по местам скопления ВСУ на севере Херсона. По его словам, были атакованы позиции в поселке Зеленовка, где украинские войска размещали личный состав. Минобороны России не комментировало эту информацию.

По Херсону была нанесена серьезная атака КАБ. Удары пришлись по северному пригороду — по поселку Зеленовка, по нескольким точкам, где ВСУ, получив пополнение, разместили личный состав, — написал Лебедев.

Подпольщик отметил, что одно из попаданий пришлось по центру для наркозависимых, внутри которого находились более 50 украинских военнослужащих. Кроме того, еще один удар был зафиксирован в районе отделения «Новой почты», которое, по информации источника, используется для перевалки военных грузов.

Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали два взвода резервных подразделений полка ВСУ «Шквал» в тыловых районах на границе Днепропетровской и Запорожской областей. Удары авиабомбами ФАБ были нанесены по пунктам временной дислокации противника в двух селах.

