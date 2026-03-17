Российские военные ликвидировали два взвода резервных подразделений полка ВСУ «Шквал» в тыловых районах на границе Днепропетровской и Запорожской областей, сообщил ТАСС со ссылкой на силовиков. Удары авиабомбами ФАБ были нанесены по пунктам временной дислокации противника в двух селах.

Они спокойно квартировались, не ожидая ударов, — подчеркнул собеседник агентства.

Согласно информации ведомства, подразделения находились в резерве и не предпринимали мер по усиленной маскировке, полагая, что находятся в безопасности. В результате точных попаданий личный состав обоих взводов был полностью ликвидирован.

До этого командование 2-го штурмового батальона 82-й отдельной штурмовой бригады ВСУ отказалось от эвакуации раненых бойцов с линии боевого соприкосновения в Днепропетровской области из-за желания поспать. Инцидент произошел после того, как группа украинских военных попала под удар авиабомбы.

Ранее лейтенант ВСУ с позывным Алекс предложил использовать нейросеть ChatGPT для помощи в управлении боевыми действиями. Он с иронией добавил, что применение подобных технологий вряд ли ухудшит ситуацию.