Командование 2-го штурмового батальона 82-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины отказалось от эвакуации раненых бойцов с линии боевого соприкосновения в Днепропетровской области из-за желания поспать, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Инцидент произошел после того, как группа украинских военных попала под удар авиабомбы.

Ранее в Минобороны России сообщили, что расчеты группировки «Восток» пресекли попытку накопления резервов ВСУ в Днепропетровской области. Оператор с позывным Психолог рассказал о более чем 30 запусках дронов за день. Для управления дронами используются отечественные средства связи.

До этого сообщалось, что расчет беспилотника «Молния-2» 51-й гвардейской армии группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления БПЛА формирований ВСУ. В ведомстве уточнили, что это произошло на Красноармейском направлении.