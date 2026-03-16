Расчеты группировки «Восток» пресекли попытку накопления резервов ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Оператор с позывным «Психолог» рассказал о более, чем 30 запусках дронов за день.

Операторы ударных дронов и расчеты барражирующих боеприпасов «Ланцет» группировки «Восток» нанесли точное огневое поражение по выявленным целям противника. <...> Своевременные действия расчетов сорвали попытку накопления сил противника в Днепропетровской области, — сказано в сообщении.

Оператор с позывным Психолог отметил, что выполняет более 30 запусков в день. Для управления дронами используются отечественные средства связи.

Ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Андреевка Сумской области 158-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины понесла катастрофические потери. В российских силовых структурах проинформировали, что подразделение более не способно выполнять боевые задачи и фактически утратило свою целостность.

Тем временем расчет беспилотника «Молния-2» 51-й гвардейской армии группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления БПЛА формирований ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что это произошло на Красноармейском направлении. Также были ликвидированы опорный пункт, замаскированные блиндажи, боевые бронированные машины, боевые машины пехоты, радио-ретрансляторы, а также выносные комплексы спутниковой связи Starlink.