28 февраля 2026 в 22:19

Бригада ВСУ фактически прекратила существование в Сумской области

ТАСС: 158-я бригада ВСУ почти полностью утратила боеспособность под Андреевкой

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
В районе населенного пункта Андреевка Сумской области 158-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины понесла катастрофические потери, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По информации собеседников агентства, подразделение более не способно выполнять боевые задачи и фактически утратило свою целостность.

Интенсивность боестолкновений и высокая плотность огня привели к тому, что личный состав был практически полностью уничтожен или вышел из строя. Российские силовики обратили внимание, что в публичном пространстве начали массово всплывать некрологи и объявления о поиске пропавших без вести военнослужащих 5-й роты 2-го механизированного батальона 158-й ОМБр ВСУ.

В январе этого года бригада понесла колоссальные потери в районе Андреевки и фактически утратила боеспособность, — рассказал собеседник агентства.

Как говорится в статье, ситуацию усугублял и внутренний кризис в подразделении: в начале месяца военнослужащие отказывались выполнять приказы из-за отсутствия обещанной ротации. Теперь же, после уничтожения кадрового состава, бригада не может участвовать в активных действиях на линии соприкосновения.

Ранее стало известно, что командование первой президентской бригады ВСУ оформляет погибших военнослужащих как пропавших без вести. Из-за этого тела погибших не вывозятся с передовой. Эвакуация не проводится именно по причине оформления бойцов в статусе пропавших без вести.

