Зеленский признал, что не стремится к победе Зеленский признал, что выживание для него важнее победы в конфликте на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью норвежскому телеканалу NRK признал, что не сосредоточен на военной победе. По его словам, главной задачей для него является выживание.

Мы не думаем о том, как выиграть [в конфликте]... Для нас в текущей ситуации выжить и сохранить независимость уже будет победой, — сказал он.

Он также заявил, что президент США Дональд Трамп играет роль посредника в переговорах с Россией, направленных на урегулирование конфликта, а не выступает в качестве союзника. Он отметил, что понимал это с самого начала.

Ранее Зеленский пропустил заседание Совета мира в Штатах, где обсуждалась судьба Украины. По словам аналитиков, таким образом он пытался показать, что выживание государства нельзя продать или купить по аналогии с проблемным активом при слиянии компаний в сфере недвижимости.

Также сообщалось, что Трамп и Зеленский 25 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили территориальный вопрос. Кроме того, стороны обсудили сроки подписания соглашения о гарантиях безопасности.