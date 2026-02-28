Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 21:23

Хаменеи назначил трех преемников на случай своего убийства

Али Хаменеи Али Хаменеи Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выбрал трех преемников на случай своей гибели, сообщает The New York Times. Отмечается, что имена кандидатов не разглашаются, их знает только близкое окружение главы страны.

По Конституции Ирана, в случае смерти верховного лидера совет экспертов из 88 членов должен выбрать преемника. Этот механизм использовался в 1989 году, тогда главой страны был назначен Хаменеи. Журналисты уточнили, что текущий лидер хочет обеспечить быстрый и упорядоченный переход власти в случае своей смерти.

Ранее израильский телеканал N12 сообщил, что в результате авиаударов погибли близкие родственники Хаменеи — его зять и невестка. Информация официально не подтверждалась.

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что Хаменеи жив после ударов США и Израиля. По его словам, погибли двое иранских командиров, но высокопоставленные чиновники не пострадали. Ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил, что верховный лидер Ирана находится в штабе и руководит боевыми действиями. Опровержение появилось после того, как о смерти верховного лидера заявили израильские СМИ.

