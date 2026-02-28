Девушка Дурова опубликовала пугающие кадры из ОАЭ Девушка Дурова показала кадры удара по небоскребу в Дубае

Юлия Вавилова, девушка основателя Telegram Павла Дурова, поделилась кадрами, снятыми рядом с ее домом в престижном районе Дубая. На видео попали последствия ракетного удара Ирана, которые она сама назвала «безумием».

На опубликованных кадрах видно, как охваченное огнем здание затягивает густым черным дымом. На заднем плане отчетливо слышны звуки сирен экстренных служб, следующих к месту происшествия. Инцидент произошел в районе Пальма, известном своими элитными жилыми комплексами и искусственными островами.

Рядом с моим домом на Пальме… Безумие, надеюсь, все в безопасности, — подписала видео девушка.

Ранее сообщалось, что жители Абу-Даби и туристы обеспокоены атаками Ирана. Они прячутся в домах, чтобы избежать ударов. Некоторые местные жители пострадали от осколков ракет, сбитых системами ПВО. Также в небе над Дубаем были слышны взрывы, вызванные отражением атак.

Также сообщалось, что в Дубае эвакуировали отдыхающих с пляжей из-за ракетной атаки Ирана. Местные власти рекомендовали покинуть воду и зоны отдыха. Несмотря на это, некоторые туристы продолжили купаться и загорать.