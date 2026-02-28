Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 21:45

Девушка Дурова опубликовала пугающие кадры из ОАЭ

Девушка Дурова показала кадры удара по небоскребу в Дубае

Павел Дуров Павел Дуров Фото: Eventpress Kochan/IMAGO/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Юлия Вавилова, девушка основателя Telegram Павла Дурова, поделилась кадрами, снятыми рядом с ее домом в престижном районе Дубая. На видео попали последствия ракетного удара Ирана, которые она сама назвала «безумием».

На опубликованных кадрах видно, как охваченное огнем здание затягивает густым черным дымом. На заднем плане отчетливо слышны звуки сирен экстренных служб, следующих к месту происшествия. Инцидент произошел в районе Пальма, известном своими элитными жилыми комплексами и искусственными островами.

Рядом с моим домом на Пальме… Безумие, надеюсь, все в безопасности, — подписала видео девушка.

Ранее сообщалось, что жители Абу-Даби и туристы обеспокоены атаками Ирана. Они прячутся в домах, чтобы избежать ударов. Некоторые местные жители пострадали от осколков ракет, сбитых системами ПВО. Также в небе над Дубаем были слышны взрывы, вызванные отражением атак.

Также сообщалось, что в Дубае эвакуировали отдыхающих с пляжей из-за ракетной атаки Ирана. Местные власти рекомендовали покинуть воду и зоны отдыха. Несмотря на это, некоторые туристы продолжили купаться и загорать.

ракетные удары
Иран
ОАЭ
пожары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дача в начале весны: какие работы нужно сделать на участке прямо сейчас
Хуситы объявили о готовности поддержать Иран на фоне кризиса
В США сообщили о гибели верховного лидера Ирана
«Все закрыто»: россиянка описала ситуацию в центре Дубая
Появилась информация о якобы согласии РФ на некоторые условия по Украине
Трамп перечислил варианты окончания конфликта с Ираном
«Подходящее время»: в Финляндии обратились к Украине из-за ситуации в Иране
Стоимость нефти может взлететь на фоне ситуации в Иране
Бригада ВСУ фактически прекратила существование в Сумской области
Озвучена дата проведения спецзаседания МАГАТЭ по Ирану
Нетаньяху намекнул на гибель верховного лидера Ирана
США раскрыли список военных целей в Иране
В Иране начался масштабный митинг против операции США и Израиля
Девушка Дурова опубликовала пугающие кадры из ОАЭ
Трамп повел себя странно после атаки США на Иран
В Иране уточнили число погибших подростков после атаки на три школы
Стало известно о раненных на военной базе США в Кувейте
Хаменеи назначил трех преемников на случай своего убийства
Волонтер стал жертвой удара дрона ВСУ по ЛНР
Командование США подвело итоги ответной атаки Ирана
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.