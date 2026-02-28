Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 21:17

Глава Минобороны Италии застрял в Дубае

FQ: глава Минобороны Италии Крозетто не смог вылететь из Дубая из-за атаки Ирана

Гуидо Крозетто Гуидо Крозетто Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто не может вернуться на родину из Объединенных Арабских Эмиратов, пишет газета Fatto Quotidiano. Причиной стали проблемы с авиасообщением, вызванные недавними ударами Ирана, которые нарушили планы гражданских перевозчиков.

Как сообщает издание, высокопоставленный чиновник оказался в затруднительном положении в Дубае. Крозетто прибыл в ОАЭ как частное лицо, используя для поездки регулярный гражданский рейс.

Целью визита был короткий отпуск с семьей, однако теперь его возвращение в Рим откладывается на неопределенный срок. Ситуация осложняется тем, что иранские удары затронули ключевые воздушные коридоры, что вынудило многие авиакомпании корректировать расписания или отменять рейсы в европейском направлении.

Ранее стало известно, что не менее 200 американских военных погибли и были ранены в результате ракетных атак Ирана на объекты США на Ближнем Востоке. Тегеран атаковал 14 баз. Иран заявляет, что большинство ракет США и Израиля не достигли целей, упав в Ираке и странах Персидского залива.

