Нетаньяху намекнул на гибель верховного лидера Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о многих признаках, намекающих на гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. В частности, об этом свидетельствует разрушение его резиденции, пояснил израильский политик.

Нетаньяху лично подтвердил в телеобращении, что комплекс зданий, который он охарактеризовал как «комплекс тирана», был разрушен. Официального подтверждения этой информации из других источников пока не поступало.

Есть все признаки того, что, может быть, диктатора в Иране уже больше нет, — констатировал премьер.

Ранее стало известно, что аятолла Али Хаменеи выбрал трех преемников на случай своей гибели. Имена кандидатов не разглашаются, их знает только близкое окружение главы страны. Согласно Конституции Ирана, в случае смерти верховного лидера совет экспертов из 88 членов должен выбрать преемника.

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что Хаменеи жив после ударов США и Израиля. По его словам, погибли двое иранских командиров, но высокопоставленные чиновники не пострадали.